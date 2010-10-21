Thermalright yeni işlemci soğutucusu Archon'u tanıttı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Thermalright, Archon adını taşıyan yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Bakır tabana ve 6 adet Bakır ısı borusuna sahip olan yeni soğuucuya çok sayıda Alüminyum yaprak eşlik ediyor. 900-1300 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 19-21 dbA seviyesinde gürültü yarattığı belirtilen 140mm çapındaki TY-140 soğutucusu ile donatılan soğutucuya, CF III isimli termal macun eşlik ediyor.
AMD'nin Soket AM2 ve AM3, Intel'in ise LGA775, LGA1156 ve LGA1366 işlemcileriyle uyumlu olan Thermalright Archon'un yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Bunu alacanıza Xıgmatekin bir soğutucusu var adını unuttum 12cm fanlı yine böyle..
27 lira .. sessiz.. vendetta 2 ile benzer sonuçlar veriyor bunlada aynı öledir..
Sunbeam core contac vs hepsi benzer sonuç gösteriyor..
27 liraya alın xıgmatekinizi keyfinize bakın..
bende Duorb varda noluyo fanları bozuldu fansız kulalnıoyorum :D
Hiç kullanmadıgın bir sogutucu hakkında nasıl böyle bir sonuca varabiliyorsun anlamıyorum Ultra 120 Fanları aynı oldugu zaman Sunbeame yükte 10 derece takıyor işlemcisine göre...
Sogutucuya gelince daha ince yapıda Ultra 120 ayarında sogutma saglandıgına adım gibi eminim DH 14 ü geçemez ama sınıfının en sessiz sogutucusu olacagıda kesin,montaj sorunu bu ölçülerde gözükmüyor..
thermalright.com/...
Fan Dimensions : L160mm x H140mm x W26.5mm
Fan Weight : 140g
Fan Speed : 900~1300RPM (PWM)
Sound Level : 17~21dBA
Airflow : 28.3~74CFM
Ultra 120
Dimension : 63 x 132 x 160.5 mm
Weight :790g
Archon
Dimension: 53mm x 155mm x 170mm
Weight: 666g
Daha kibar bir yapısı var ultraya göre soğutma performansı ultra seviyesinde ise is yapar :)
Thermaltake seri üretimler fiyatları düşük tutuyor ve bazı modelleri ilede Thermalright'a çok büyük zorluklar çıkartabiliyor. Ama genel olarak her zaman en kaliteli en iyi soğutucu thermalright olmuştur.
120mm'lik soğutmalar yeterli oluyordu aslında, tek sıkıntı bu tür soğutmaların büyük çoğunluğunda beraberinde verilen fanların 4 pinli PWM özellikli olmaması oluyor, genel de 3 pinli veriliyor fanlar ve devirleri de yüksek oluyor malesef.
Thermalright'ın da bütün soğutucuları birbirine benziyor. Kenarını köşesini değiştirip piyasa sunuyorlar. Belki IFX14'ü ayrı tutabiliriz biraz