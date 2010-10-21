Thermalright yeni işlemci soğutucusu Archon'u tanıttı

Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Thermalright, Archon adını taşıyan yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Bakır tabana ve 6 adet Bakır ısı borusuna sahip olan yeni soğuucuya çok sayıda Alüminyum yaprak eşlik ediyor. 900-1300 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 19-21 dbA seviyesinde gürültü yarattığı belirtilen 140mm çapındaki TY-140 soğutucusu ile donatılan soğutucuya, CF III isimli termal macun eşlik ediyor.

AMD'nin Soket AM2 ve AM3, Intel'in ise LGA775, LGA1156 ve LGA1366 işlemcileriyle uyumlu olan Thermalright Archon'un yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.