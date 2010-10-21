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Thermalright yeni işlemci soğutucusu Archon'u tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,3b
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23
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermalright yeni işlemci soğutucusu Archon'u tanıttı
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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Thermalright, Archon adını taşıyan yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Bakır tabana ve 6 adet Bakır ısı borusuna sahip olan yeni soğuucuya çok sayıda Alüminyum yaprak eşlik ediyor. 900-1300 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 19-21 dbA seviyesinde gürültü yarattığı belirtilen 140mm çapındaki TY-140 soğutucusu ile donatılan soğutucuya, CF III isimli termal macun eşlik ediyor.

AMD'nin Soket AM2 ve AM3, Intel'in ise LGA775, LGA1156 ve LGA1366 işlemcileriyle uyumlu olan Thermalright Archon'un yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Thermalright yeni işlemci soğutucusu Archon'u tanıttı
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Thermalright yeni işlemci soğutucusu Archon'u tanıttı
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vidoko 9 yıl
aynı standart fan ve ızgra neresi yeni bunun..
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alperen_69 9 yıl
daha ince ama fan 14 cm lik her kasaya olmayacaktır
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::Ashes:: 9 yıl
Direk temazlı değil borular..
Bunu alacanıza Xıgmatekin bir soğutucusu var adını unuttum 12cm fanlı yine böyle..
27 lira .. sessiz.. vendetta 2 ile benzer sonuçlar veriyor bunlada aynı öledir..
Sunbeam core contac vs hepsi benzer sonuç gösteriyor..
27 liraya alın xıgmatekinizi keyfinize bakın..
bende Duorb varda noluyo fanları bozuldu fansız kulalnıoyorum :D
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Cose Turche 9 yıl

dronegd

Direk temazlı değil borular..

Bunu alacanıza Xıgmatekin bir soğutucusu var adını unuttum 12cm fanlı yine böyle..

27 lira .. sessiz.. vendetta 2 ile benzer sonuçlar veriyor bunlada aynı öledir..

Sunbeam core contac vs hepsi benzer sonuç gösteriyor..

27 liraya alın xıgmatekinizi keyfinize bakın..

bende Duorb varda noluyo fanları bozuldu fansız kulalnıoyorum :D


Hiç kullanmadıgın bir sogutucu hakkında nasıl böyle bir sonuca varabiliyorsun anlamıyorum Ultra 120 Fanları aynı oldugu zaman Sunbeame yükte 10 derece takıyor işlemcisine göre...


Sogutucuya gelince daha ince yapıda Ultra 120 ayarında sogutma saglandıgına adım gibi eminim DH 14 ü geçemez ama sınıfının en sessiz sogutucusu olacagıda kesin,montaj sorunu bu ölçülerde gözükmüyor..
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Cnytkyz 9 yıl
Fan pwm imiş

thermalright.com/...

Fan Dimensions : L160mm x H140mm x W26.5mm
Fan Weight : 140g
Fan Speed : 900~1300RPM (PWM)
Sound Level : 17~21dBA
Airflow : 28.3~74CFM

Ultra 120
Dimension : 63 x 132 x 160.5 mm
Weight :790g

Archon
Dimension: 53mm x 155mm x 170mm
Weight: 666g

Daha kibar bir yapısı var ultraya göre soğutma performansı ultra seviyesinde ise is yapar :)
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Batuist 9 yıl
alüminyum yaprakların büyüklüğü biraz dar gibi olmuş.. o kadar ısı borusunu soğutmak için ne kadar performans sergiler insanı düşündürür.. yinede oldukça iyi görünüyor..
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hellteam 9 yıl
Venom a göre daha ince ve hafif gözüküyo performans durumu nedir acaba
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MxFxOx 9 yıl
Tabanı tıraşlı değil asus'un direkcute gibi neden yapmazlar anlamam ama ürün kaba görünüme sahip değil güzel duruyor.
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No Way Out 9 yıl
İşte budur, Thermalright en sonunda kendine rakip olmuş Venom ve Ultra 120 Rev C.'den daha iyi soğutmaya sahip bir ürün yapmaya başarabilmiş, ürünün NH-D14 ile karşılaştırılmasını merakla bekliyorum.
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Cnytkyz 9 yıl
Thermalright küçük boyutlarlar büyük isler yapan soğutucular yapıyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Mesela bu model ultra 120 den daha ince görünüyor hele Bi çıksın testlerine bakalım güzelse alınır :))
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gun 9 yıl
Aralarında bir bağlantı yok birisi diğerinin rakibi. Ama Thermalright'lar genelde daha ince işçilik ve daha yüksek malzeme kalitesi yüzünden çok daha pahalı oluyorlar.
Thermaltake seri üretimler fiyatları düşük tutuyor ve bazı modelleri ilede Thermalright'a çok büyük zorluklar çıkartabiliyor. Ama genel olarak her zaman en kaliteli en iyi soğutucu thermalright olmuştur.
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LEON-X 9 yıl
Montaj sorunu olabilir...

120mm'lik soğutmalar yeterli oluyordu aslında, tek sıkıntı bu tür soğutmaların büyük çoğunluğunda beraberinde verilen fanların 4 pinli PWM özellikli olmaması oluyor, genel de 3 pinli veriliyor fanlar ve devirleri de yüksek oluyor malesef.
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Erai 9 yıl

Thermalright'ın da bütün soğutucuları birbirine benziyor. Kenarını köşesini değiştirip piyasa sunuyorlar. Belki IFX14'ü ayrı tutabiliriz biraz
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Luc4sHood 9 yıl
Thermalright ve Thermaltake ayrı markalar değil mi ? Aralarında bir bağlantı var mı ?
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