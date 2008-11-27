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Thermaltake dizüstü bilgisayarlar için WavX serisi soğutucularını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake dizüstü bilgisayarlar için WavX serisi soğutucularını duyurdu
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Komponent üreticisi Thermaltake, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucu çözümünü kullanıma sunuyor. Firmanın WavX serisi altında hazırladığı pasif soğutma çözümünün 13" ve 15" boyutundaki dizüstü bilgisayarlar için iki farklı varyasyonu bulunuyor. Taşınabilirlik gözetilerek hazırlanan ince ve hafif yapılı soğutucuların yapısında Alüminyum kullanıldığı ve plastiğe yer verildiği bildiriliyor.

Kod adları CLN0003 ve CLN0001 olan yeni dizüstü bilgisayar soğutucuları, sırasıyla 330 x 230 x 29.4 mm ve 370 x 280 x 29.4 mm boyutlarında ve 385 ile 492 gram ağırlığındalar. Özellikle hem işte hem de evde dizüstü bilgisayar kullanmayı tercih eden kullanıcılar için hazırlanan soğutucuların önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Thermaltake dizüstü bilgisayarlar için WavX serisi soğutucularını duyurdu
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St Batuhan 11 yıl
Berbat bir görünümü var :( nese altta kalıcak umarım güzel sogutuyordur ;)
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Denubis 11 yıl
cok dandik duruyor
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max975 11 yıl
çok basit duruyor
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kerem 11 yıl
Sessiz olur fakat performans nasıl olur bakalım.

Haber için teşekkürler fx
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