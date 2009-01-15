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Thermaltake, Litepower serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake, Litepower serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Komponent üretiminde sektöre yön veren isimlerden Thermaltake, giriş seviyesinde uygun maliyetli ve kalite çıtası yüksek güç kaynağı arayışındaki kullanıcılar için hazırladığı Litepower serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. Yeni seri dahilinde 350 Watt, 400 Watt ve 500 Watt güç kaynaklarını pazara sunmaya hazırlanan firmanın maliyet gözetilerek hazırlanan yeni modelleri 80 PLUS sertifikasıyla geliyor.

Thermaltake'in ATX 12V 2.3 standartları çerçevesinde hazırladığı yeni güç kaynakları aktif PFC özelliğine sahip. SLI ve Quad SLI desteği de sunan yeni modellerin tek, çift ve dört çekirdekli işlemcilerle sorunsuzca çalıştığı ayrıca 100.000 saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca seri dahilindeki 450 Watt'lık güç kaynağı diğer iki modelden farklı olarak 80plus Bronz sertifikasına sahip.

Farklı yük seviyelerinde %82+ üstü verimlilik sunabilen 450 Watt'lık model ile birlikte Litepower serisi güç kaynaklarının çift 12v kanal tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Thermaltake'in iki yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda satışa sunacağı güç kaynaklarının fiyatları ise açıklanmadı.


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gun 10 yıl
Aynen yüksek verimlilik, düşük ses demek oluyor ve aynı zamanda hani fark edilirse düşük elektrik faturası. Thermaltake'inde Bronz sertifikayı alması çok iyi olmuş çünkü öyle yada böyle Türkiye'de bulunan ve bilinen iyi bir marka.
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okean 10 yıl

Orjinalden alıntı: gun

Aynen yüksek verimlilik, düşük ses demek oluyor ve aynı zamanda hani fark edilirse düşük elektrik faturası. Thermaltake'inde Bronz sertifikayı alması çok iyi olmuş çünkü öyle yada böyle Türkiye'de bulunan ve bilinen iyi bir marka.


Evet alması iyi olmuş ama bir de türkiye'ye çöp malları kakalamayı bıraksa:
teknofiyat.com/...

12V kanalları:
Thermaltake TR2 420W: 10A + 15A (şaka mı bu?)
Thermaltake TR2 500W: 14A + 15A (bu da şaka olmalı!)

Ne demek istediğime dair örnek vereyim:
FSP 350W (60GLN serisi): 10A + 15A
FSp Bluestorm 500W / High Power 500W: 18A + 18A

E bunların suçu ne o zaman? bunlar da yazsaymış etikete 420W, 600W diye?
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okean 10 yıl
Türkiye'de bu fiyat segmentinde hala TR2 gibi çöp modelleri satmaya devam ediyor ama. Bırak 80+'ı etiketin üstünde yazanı bile veremeyecek kadar zayıf (ama sudan ucuz) modelleri layık görüyor Türkiye pazarına.
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max975 10 yıl
artık yeni psu alınacaksa %85 almak gerek
malüm elektirik fiyatları böyle giderse
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