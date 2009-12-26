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Thermaltake Toughpower Grand 750W, CES 2010'a hazır

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,5b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake Toughpower Grand 750W, CES 2010'a hazır
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Kasa, güç kaynağı ve soğutucu üretiminde sektörün güçlü isimlerinden Tayvan merkezli Thermaltake, 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarında gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Dünya prömiyerini CES 2010'da gerçekleştireceği çok sayıda yeni donanım hazırlayan firma, 750 Watt kapasiteli Toughpower Grand güç kaynağını da lanse edecek.

Tasarım özellikleriyle dikkat çekici bir görünüme sahip olan yeni güç kaynağı 80 Plus Gold sertifikası ile gelecek yani %90'a varan oranda enerji verimliliği sağlayabilecek. Tamamı Japon malı katı kapasitörlerle (105 dereceye kadar dayanıklı) donatılan güç kaynağında ayrıca çift iletimli anahtar devre tasarımına yer veriliyor. 3.3V ve 5V çıkışlarında daha yüksek verimlilik için yeni bir DC - DC dönüştürücüsüne yer verilen Toughpower Grand 750W'nin detaylı özellikleri CES 2010 fuarına saklanırken, ürünün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak fuarı takip eden haftalarda satışa sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
slm benim iyi kötü bir makinem var
hangi psu daha ideal bilmek istiyorum
intel q9400 2.6
asus p5kc
4gb 800 ocz ram
zotac 9600 gt
1 tb wd cavier black
bunları kullanıyorum fakat psu stok 400w
psu neyi önerirsiniz
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OverClocK1ng 9 yıl
Paran hangisine yetiyorsa....

Dostum biz nerden bilelim kaç paralık bir PSU alacaksın. Bize rakam ver.
Şu kadar fiyata kadar de ona göre öneride bulunalım.
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XantoM 9 yıl
Enermax dan şaşma başına iş açma demişler ;)
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yelkowan 9 yıl
@OverClocking Enermax'ı tabiki bbiliyorum orada şaka yapmadım enermax da liste dışı bırakılamaz demek istedim :)

OCZ meselesine gelince yanlış hatırlıyo olabilirm bu çamur atmak değil. Bundan bir kaç yıl önce okuduğum haberde
OCZ (Corsair de olabilir) ile ilgili bi haberde PSUları ürettirdiği firmadan bahsedilimişti.
haliyle ben de kendi üretmiyomuş gibi bir anlam çıkarmıştım.

BU arada dünyanın en iyisi demek çok iddalı olmuş sanki.
sana göre Enermax bana göre tagan başkasına göre Corsair. Pekte somut bir ölçümü yok sonuçta hepsi kendini kanıtlamış markalar...
Thermaltake kesinlikle orta sınıf değil üzt sınıf bir psu markası unutmamak lazımki %80verimlilikte 14 cm fanlarıyla yüksek verimlilikte sessizliği sağlayan ilk markalardan:))
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ogkasa 9 yıl
Pardon beyler valla bende anlayamadım öle bi yazmışlarki :)
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yelkowan 9 yıl
Arkadaş kinaye yapmış yoksa o da ENERMAX'ın hünerlerinden haberdar.
Kinayenin farkına varamadığım için üzgünüm.:))
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ogkasa 9 yıl
M0rbid Desire ve portakal:
arkadaşlar siz normalmisiniz. Thermaltake enermax ve silverstone gibi markalara bakılmaz nasıl diyebiliyorsunuz anlamıyorum.Böyle diyen birinin sanırım bilgisayardan hiç haberi yoktur. Enermaxın +%85 verimliliğe sahip psuları dünyada oldukça yaygın bi şekilde satılıyor ve biliniyor. Ve sizin dediklerinize bakın. Lütfen yanlış bilgilendirmeyin burda kimseyi
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OverClocK1ng 9 yıl

ogkasa

M0rbid Desire ve portakal:

arkadaşlar siz normalmisiniz. Thermaltake enermax ve silverstone gibi markalara bakılmaz nasıl diyebiliyorsunuz anlamıyorum.Böyle diyen birinin sanırım bilgisayardan hiç haberi yoktur. Enermaxın +%85 verimliliğe sahip psuları dünyada oldukça yaygın bi şekilde satılıyor ve biliniyor. Ve sizin dediklerinize bakın. Lütfen yanlış bilgilendirmeyin burda kimseyi

Onlar "HAYAL MAHSÜLÜ"





En komik olan da ne biliyor musun?

Thermaltake e çocuk ilan edip FSP gibi orta seviye bir markayı en iyiler arasında göstermesi....
Hayatımda 1 defa bile adını duymadığım "Power Man" adlı markadan bahsetmesi.

Dünyanın en prestijli markası Enermax ı orta seviye olarak görmeleri. Şaştım kaldım valla...
Neyse sıradan cevaplayayım:
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@yelkowan
Thermaltake, PSU dendiğinde akla ilk gelen marka değildir.
OCZ'ye iyi diyipte Thermaltake'yi dışarda bırakmak akıl karı değil: Evet bu doğru.
OCZ PSUları kendi bile üretmiyor: OCZ Dünyanın en iyi powerlarından birisini üreten PC Power&Cooling in sahibi.
OCZ ye kimse çamur atmasın.

hele birinin Silverstone'dan bile haberi yok bide ne o öle diyor...: Evet Silverstone da çok iyi markadır ve çok kaliteli malzeme kullanarak Power ve kasa üretir.

(Enermax'da tavsiye edilen PSUlar Arasındadır.) Dostum Enermax tartışılmaz Dünyanın En İyisi. Şaka mı diyorsun ?
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@***CoNDoR***
Dostum yazdıklarına genel olarak katılıyorum ama Thermaltake o kadar da sönük kalmıyor. Şu Toughpower serisinden beri fena iş çıkartmıyorlar. 850Watt %87 verimli bir power a "Sönük kalıyor" diyemem.
--------------------------------------------------
@HexfeT
Thermaltake orta seviyenin altı ile üst seviyenin altı arasında ürünler üretiyor bana göre. Ama haberdeki ürün üst seviyenin de üstü bir ürün. İyi gidiyorlar.

Amaa FSP , OCZ ve High Power ı bir keseye koymamalısın bence. FSP ayrı OCZ ile High Power ayrıdır. OCZ yukarıda söylediğim gibi PC Power & Cooling in sahibi. FSP ile nasıl bir kefeye koyarsın?

"En iyiler ise Enermax, Seasonic, Corsair gibi markalardır. Hiç bir şekilde ucuz ürün üretip adlarını lekelemezler."
Bu ettiğin en güzel laf olmuş. Ağzın bal yesin.
--------------------------------------------------
Birisi en iyisi Tagan demiş. Evet bir zamanlar çok popülerdi. Ama son yıllarda o kadar çok Tagan patladı ki popülerliğini yitirdi.
Neden yitirdiğini biliyorum ama biraz uzun olur diye yazmadım eğer isterseniz yazarım. Güzel bir hikayesi vardır. Neyse...
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Bethrezen 9 yıl
Kimse yazmamis ama bilinen en iyi psu markasi PC Power & Cooling'tir. Digerleri bu markadan sonra gelir. Paranin alabilecegi en iyi psu'dur.

Bu markadan sonra Seasonic, Tagan ve Enermax gelir.

Corsair ve Antec psulari Seasonic tarafindan yapilmaktadir
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Ahmet-79 9 yıl
Gayet güzel bir psu üretmiş, tt bu işin piri.
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mk2kill 9 yıl
thermaltake'in kasaları dışındaki ürünlerini pek tutmam. PSU ları da öle aham şaham değildir. Göze hoş gelen ürünler yapsada , içerik ambalaj kadar iyi olmuyor maalesef. Bu son zamanlarda verilen PSU haberleri de bir tuhaf. Haberlerde Amper degerleri dışında herşeyden bahsediliyor. Yuklu sistemlerde ve stabil overclock için verebildigi amper degerleri cok önemli.Son kullanıcının %80 ile %85 arasındaki verimlik farkını salladıgnı pek sanmıyorum.Haksızmıyım yoksa.
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alpa07 9 yıl
burası toz duman olmuş yahuu
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igonam 9 yıl
bence en iisi tagan tabi paran varsa.
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