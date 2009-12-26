Thermaltake Toughpower Grand 750W, CES 2010'a hazır

Tam Boyutta Gör

Kasa, güç kaynağı ve soğutucu üretiminde sektörün güçlü isimlerinden Tayvan merkezli Thermaltake, 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarında gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Dünya prömiyerini CES 2010'da gerçekleştireceği çok sayıda yeni donanım hazırlayan firma, 750 Watt kapasiteli Toughpower Grand güç kaynağını da lanse edecek.

Tasarım özellikleriyle dikkat çekici bir görünüme sahip olan yeni güç kaynağı 80 Plus Gold sertifikası ile gelecek yani %90'a varan oranda enerji verimliliği sağlayabilecek. Tamamı Japon malı katı kapasitörlerle (105 dereceye kadar dayanıklı) donatılan güç kaynağında ayrıca çift iletimli anahtar devre tasarımına yer veriliyor. 3.3V ve 5V çıkışlarında daha yüksek verimlilik için yeni bir DC - DC dönüştürücüsüne yer verilen Toughpower Grand 750W'nin detaylı özellikleri CES 2010 fuarına saklanırken, ürünün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak fuarı takip eden haftalarda satışa sunulması bekleniyor.