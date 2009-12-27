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Thermaltake Toughpower XT serisi 4 yeni güç kaynağı hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake Toughpower XT serisi 4 yeni güç kaynağı hazırladı
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Önde gelen komponent üreticilerinden Thermaltake, Toughpower XT serisi dört yeni güç kaynağını CES 2010 fuarında duyurmaya hazırlanıyor. 575 Watt, 675 Watt, 775 Watt ve Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarının detaylı özelliklerini CES 2010 fuarına saklayan Thermatake ortak olarak gelecek temel detaylar hakkında bazı ipuçları verdi, işte o detaylar;

  •  80Plus Bronz sertifikası ile %88'e varan enerji verimliliği.
  •  Çift iletimli anahtarlama devre sistemi ile düşük güç kaybı ve yüksek dayanıklılık.
  •  Paralel olmayan DC > DC dönüştürücü ile 3.3V ve 5V çıkışlarında yüksek verimlilik.
  •  S.P.T. Göstergesi: 3-modlu ve LED (Bekleme, güç sinayli ve ısı) destekli PSU durum göstergesi
  • Yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım için katı kapasitörler

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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    CnnRose 9 yıl
    875W psuda led olsa ne olur olmasa ne olur.
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    No Way Out 9 yıl
    Thermaltake diğer psu üreticilerine göre aynı kalitede ürünü +50ytl fiyata satarsa kimse almaz, +50ytl verecek varsada gider corsair alır.
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    reytan 9 yıl
    Mert AYAN

    Thermaltake diğer psu üreticilerine göre aynı kalitede ürünü +50ytl fiyata satarsa kimse almaz, +50ytl verecek varsada gider corsair alır.

    +1

    o led göstergeler bence çok gereksiz.kasanın içinde nereden göreceksin
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