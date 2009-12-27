Thermaltake Toughpower XT serisi 4 yeni güç kaynağı hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önde gelen komponent üreticilerinden Thermaltake, Toughpower XT serisi dört yeni güç kaynağını CES 2010 fuarında duyurmaya hazırlanıyor. 575 Watt, 675 Watt, 775 Watt ve Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarının detaylı özelliklerini CES 2010 fuarına saklayan Thermatake ortak olarak gelecek temel detaylar hakkında bazı ipuçları verdi, işte o detaylar;
80Plus Bronz sertifikası ile %88'e varan enerji verimliliği. Çift iletimli anahtarlama devre sistemi ile düşük güç kaybı ve yüksek dayanıklılık. Paralel olmayan DC > DC dönüştürücü ile 3.3V ve 5V çıkışlarında yüksek verimlilik. S.P.T. Göstergesi: 3-modlu ve LED (Bekleme, güç sinayli ve ısı) destekli PSU durum göstergesi Yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım için katı kapasitörler
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o led göstergeler bence çok gereksiz.kasanın içinde nereden göreceksin