Thermaltake Toughpower XT serisi 4 yeni güç kaynağı hazırladı

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Önde gelen komponent üreticilerinden Thermaltake, Toughpower XT serisi dört yeni güç kaynağını CES 2010 fuarında duyurmaya hazırlanıyor. 575 Watt, 675 Watt, 775 Watt ve Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarının detaylı özelliklerini CES 2010 fuarına saklayan Thermatake ortak olarak gelecek temel detaylar hakkında bazı ipuçları verdi, işte o detaylar;