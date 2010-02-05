Thermaltake Toughpower XT serisi dört yeni güç kaynağı hazırladı

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Komponent üreticisi Thermaltake, Toughpower XT serisi altında dört yeni güç kaynağı hazırladı. 575 Watt, 675 Watt, 775 Watt ve 875 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarının özellikle yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırlandığı belirtiliyor. Tamamı 80Plus Bronze sertifikasıyla gelen ve %89'a kadar verimlilik sunabilen yeni güç kaynakları, ATX 12V 2.3 ve EPS 12V 2.91 standartlarna destek sunuyorlar. DC-DC dönüştürücü ve çift iletimli anahtarlama ile daha düşük güç kaybı, daha yüksek verimlilik ve yüksek güvenilirlik sağladığı belirtilen güç kaynakları, aktif PFC özelliği ile birlikte geliyorlar.

Tek kanal 12v rail tasarımına sahip olan ayrıca 3 modlu LED'e sahip S.P.T göstergesiyle gerçek zamanlı durum bilgisi verebilen Toughpower XT serisi yeni güç kaynaklarında uzun ömürlü kullanım için 105 derecede de çalışabilen Japonya üretimi katı kapasitörler kullanılıyor. 120.000 saatin üzerinde hata öncesi kullanım süresi vaat ettiği belirtilen PSU'larda soğutma için 1900 devir/dakikada çalışabilen ve sistem kapandıktan sonra 15-30 saniye daha çalışmaya devam ederek güç kaynağının ömrünü uzattığı belirtilen 140mm çapında fan kullanıllıyor.

Thermaltake'in Toughpower XT serisi yeni güç kaynakları, kapasitesine göre sırasıyla 109$, 135$, 145$ ve 159$ seviyesindeki etiket fiyatlarıyla önümüzdeki günlerde satışa sunulacaklar.

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