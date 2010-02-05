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Thermaltake Toughpower XT serisi dört yeni güç kaynağı hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake Toughpower XT serisi dört yeni güç kaynağı hazırladı
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Komponent üreticisi Thermaltake, Toughpower XT serisi altında dört yeni güç kaynağı hazırladı. 575 Watt, 675 Watt, 775 Watt ve 875 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarının özellikle yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırlandığı belirtiliyor. Tamamı 80Plus Bronze sertifikasıyla gelen ve %89'a kadar verimlilik sunabilen yeni güç kaynakları, ATX 12V 2.3 ve EPS 12V 2.91 standartlarna destek sunuyorlar. DC-DC dönüştürücü ve çift iletimli anahtarlama ile daha düşük güç kaybı, daha yüksek verimlilik ve yüksek güvenilirlik sağladığı belirtilen güç kaynakları, aktif PFC özelliği ile birlikte geliyorlar.

Tek kanal 12v rail tasarımına sahip olan ayrıca 3 modlu LED'e sahip S.P.T göstergesiyle gerçek zamanlı durum bilgisi verebilen Toughpower XT serisi yeni güç kaynaklarında uzun ömürlü kullanım için 105 derecede de çalışabilen Japonya üretimi katı kapasitörler kullanılıyor. 120.000 saatin üzerinde hata öncesi kullanım süresi vaat ettiği belirtilen PSU'larda soğutma için 1900 devir/dakikada çalışabilen ve sistem kapandıktan sonra 15-30 saniye daha çalışmaya devam ederek güç kaynağının ömrünü uzattığı belirtilen 140mm çapında fan kullanıllıyor.

Thermaltake'in Toughpower XT serisi yeni güç kaynakları, kapasitesine göre sırasıyla 109$, 135$, 145$ ve 159$ seviyesindeki etiket fiyatlarıyla önümüzdeki günlerde satışa sunulacaklar.

Thermaltake Toughpower XT serisi dört yeni güç kaynağı hazırladı
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ScriptKidie 9 yıl
675W olanından aldım ses sıfır boşa fan fıldır fıldır dönmüyor
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iyicocuk 9 yıl
TT XT serisi şu anki en kaliteli PSU'lerden birisidir kesinlikle.
Haber için teşekkür ederiz!

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anadolulu1 9 yıl
bende de tagan 800 vardı düne kadar yeterli idi ne zaman sistemimi i7 x58 yaptım yüksek grafiklerde uğultulu bir power fan sesi rahatsız etmeğe başladı ileriye yönelik power lar 1000 w aşağı olmamalı
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Black_Mamba24 9 yıl
xt serisi çok iyi kaliteli ve sessiz ben çok memnunum...5 yıl garanti de cabasi... kim ne derse der tabii....
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HexfeT 9 yıl

anadolulu1

bende de tagan 800 vardı düne kadar yeterli idi ne zaman sistemimi i7 x58 yaptım yüksek grafiklerde uğultulu bir power fan sesi rahatsız etmeğe başladı ileriye yönelik power lar 1000 w aşağı olmamalı


Uğultulu fan sesinin sebebi güç kaynağınızın berbat verimliliği, gücü ile alakası yok. 800W iki tane corei7 sistem çalıştırır. Gerçek 800W verir vermez o ayrı mesele.
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CoreXXX 9 yıl
yaklaşık 4 yıldır güç kaynağında thermaltake kullanıyorum.çok sessiz ısınmıyor ve hiç yarı yolda bırakmadı beni
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LEON-X 9 yıl
Bende ilk TR2 serisi ile tanıştım T.Take ile çok memnun kaldım halen de T.Take'ten vazgeçemiyorum, Q-Fan serileri de çok kaliteli.

XT'ler de çok kaliteli Vatan'dan bir arkadaşımıza almıştık, sessiz ve serin gerçekten de.

Teşekkürler haber için
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Tolgá 9 yıl
575 109 dolar olmuş azcık daha ucuz olabilirdi..ama fiyatı güzel özelliklerine göre
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ahmetkep 9 yıl
Kaliteli ürünler.Thermaltake çok iyi bir marka zaten.
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