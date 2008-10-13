Thermaltake yeni işlemci soğutucusu V14 Pro'yu duyurdu

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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla popüler olan Thermaltake ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın V14 Pro olarak isimlendirdiği yeni soğutucusu, 171x100x161 mm boyutlarında ve 840 gram ağırlığında. Bakır kullanılarak hazırlanan V14 Pro, 6x 6mm'lik bakır tabanlı ısı iletim borusuna ve yine bakır tabanlı 98x yaprağa sahip.

1000-1600rpm aralığında çalışan ve hızına göre 16-24dbA'lık gürültü yaratan 140mm'lik Mavi LED'li fanla destelenen Thermaltake V14 Pro, Intel'in LGA775, AMD'nin ise soket AM2/AM2+ formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor. Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen yeni soğutucunun fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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