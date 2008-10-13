Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake yeni işlemci soğutucusu V14 Pro'yu duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,6b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Thermaltake yeni işlemci soğutucusu V14 Pro'yu duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla popüler olan Thermaltake ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın V14 Pro olarak isimlendirdiği yeni soğutucusu, 171x100x161 mm boyutlarında ve 840 gram ağırlığında. Bakır kullanılarak hazırlanan V14 Pro, 6x 6mm'lik bakır tabanlı ısı iletim borusuna ve yine bakır tabanlı 98x yaprağa sahip.

1000-1600rpm aralığında çalışan ve hızına göre 16-24dbA'lık gürültü yaratan 140mm'lik Mavi LED'li fanla destelenen Thermaltake V14 Pro, Intel'in LGA775, AMD'nin ise soket AM2/AM2+ formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor. Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen yeni soğutucunun fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Thermaltake yeni işlemci soğutucusu V14 Pro'yu duyurdu
Tam Boyutta Gör

Thermaltake yeni işlemci soğutucusu V14 Pro'yu duyurdu
Tam Boyutta Gör

Thermaltake yeni işlemci soğutucusu V14 Pro'yu duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
prensbattal 11 yıl
Denemek lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
evet biraz zayıf görünüyor ama yinede testleri görmek gerekir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 11 yıl
V1 modelinin Soğutma performansı gayet iyiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bhazer 11 yıl
tipini begenmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FranticTr 11 yıl
Core contact freezer ı geçebileceğini düşünmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 11 yıl
ilginç bi tasarım.. haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K0rkunc 11 yıl
çok zayıf görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 11 yıl
bu tasarımı daha öncede denemişti fanlı ve fazsız olarak pek iyi birşeye benzemiyor en azından soğutma performansı açısından
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siyah845 11 yıl
farklı olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7620 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
thermaltake
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl FIFA 09 (PC) inceleme videosu 11 yıl Cebit 2008: NeTicaret 1 günde satış sitesine sahip olun! 11 yıl Forex FM-8100 FM Transmitter video inceleme 11 yıl Cebit 2008: Turksat KabloTV Dijital Yayın! 11 yıl Cebit 2008: TTN Mobile 3 sim kartlı cep telefonu! 11 yıl Cebit 2008: Türk Telekom görüntülü telefon! 11 yıl Cebit 2008: Mobiliz, uydu destekli takip sistemleri 11 yıl Cebit 2008: Forex Standı Masaj Koltuğu! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim