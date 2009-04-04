Thermaltake'den 700 Watt'lık, 80Plus sertifikalı yeni güç kaynağı

Tam Boyutta Gör

Komponent üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Thermaltake, Toughpower serisi güç kaynağı modellerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın 700 Watt'lık yeni güç kaynağı özellikle sahip olduğu 80 Plus Gümüş sertifikası ile öne çıkıyor. Yüksek verimlilik iddiasına sahip olann PSU, %20 ve %100 yük durumlarında %85, %50 yük durumunda ise %88 verimlilik sağlayabiliyor. Sabit kablo tasarımına sahip olan Toughpower serisi yeni güç kaynağı, ATX 12V 2.2 ve EPS 12V 2.91 standartlarıyla da uyumlu.

Yapılan açıklamaya göre aktif PFC özelliğine de sahip olan güç kaynağı, her yük durumunda geliştirilmiş stabilite için LLC teknolojisi ile donatılan güç kaynağu, SLI ve Crossfire X gibi çoklu ekran kartı kurulumlarını da destekliyor. 135mm'lik fan ile serinletilen 700 Watt'lık yeni güç kaynağının 5 yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı. Bu arada Thermaltake'in yine 80 Plus Gümüş sertifikasına sahip, 800 ve 1200 Watt'lık iki yeni PSU daha hazırlamakta olduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör