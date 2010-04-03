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Thermaltake'den düşük profilli yeni işlemci soğutucusu: SlimX3

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,3b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den düşük profilli yeni işlemci soğutucusu: SlimX3
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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Tayvan merkezli komponent üreticisi Thermaltake, medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. SlimX3 olarak isimlendirilen, 92 x 99 x 36 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında yeni soğutucu, her biri 6mm kalınlığında olan iki adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip.

1200-2400 devir/dakika hızlarında çalışan ve 26.9 dbA gürültü yaratan 80mm çapında fan ile desteklenen SlimX3, Intel işlemcilere destek sunuyor ve ısıl güç tasarımı 65 Watt'a kadar olan LGA775/LGA1156 işlemcilerle kullanılabiliyor. Thermaltake tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen SlimX3'in yurt dışında 20 Avro'nun altında bir fiyatla pazara giriş yapması bekleniyor.

Thermaltake'den düşük profilli yeni işlemci soğutucusu: SlimX3
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Thermaltake'den düşük profilli yeni işlemci soğutucusu: SlimX3
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alpa07 9 yıl
hepsiburada.com/...
bunu kullanmaktayımm ve çok sessiz tek eksıği aliminyum kanatların biraz ince olması FİYAT PERFOMANS ÜRÜNÜ DİYE BUNA DERİM.E2140 2.50 KADAR ÇIKARDIM.RAMLERDEN DOLAYI DAHA YUKARI ÇIKARAMADIM
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einhander 9 yıl

alpa07

hepsiburada.com/...

bunu kullanmaktayımm ve çok sessiz tek eksıği aliminyum kanatların biraz ince olması FİYAT PERFOMANS ÜRÜNÜ DİYE BUNA DERİM.E2140 2.50 KADAR ÇIKARDIM.RAMLERDEN DOLAYI DAHA YUKARI ÇIKARAMADIM


kullandıgın urun gercenten ıyı
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aliyazc 9 yıl
htcp ler için mükemmel çözüm
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carloska 9 yıl
adı thermaltake olunca 10 avro luk ürün 20 avro oluyor... sıradan bi ürün için çok yüksek
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hrstcrt 9 yıl
20 avro fazla 30 avroya vendetta satılıyor vendettayi bir medya bilgisayarina sigdiramazsin yada slim bir kasaya zaten sogutucunun amaci medya pcleri,
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Tolgá 9 yıl
20 avro fazla 30 avroya vendetta satılıyor
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V. 9 yıl
26.9 dbA bumu yüksek?Gözlerinizmi bozuk bilmiyorum ama sessizliğinden ötürü alınabilir ürün.Psunuzdan daha az bile ses çıkartabilir
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acbold 9 yıl

V.

26.9 dbA bumu yüksek?Gözlerinizmi bozuk bilmiyorum ama sessizliğinden ötürü alınabilir ürün.Psunuzdan daha az bile ses çıkartabilir



aynen çok yüksek ! 5 euro etmez bu ürün.
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acbold 9 yıl
ses seviyesi aşırı yüksek.
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Process64 9 yıl
20 Avro verilmez buna.
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