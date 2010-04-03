Thermaltake'den düşük profilli yeni işlemci soğutucusu: SlimX3

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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Tayvan merkezli komponent üreticisi Thermaltake, medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. SlimX3 olarak isimlendirilen, 92 x 99 x 36 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında yeni soğutucu, her biri 6mm kalınlığında olan iki adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip.

1200-2400 devir/dakika hızlarında çalışan ve 26.9 dbA gürültü yaratan 80mm çapında fan ile desteklenen SlimX3, Intel işlemcilere destek sunuyor ve ısıl güç tasarımı 65 Watt'a kadar olan LGA775/LGA1156 işlemcilerle kullanılabiliyor. Thermaltake tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen SlimX3'in yurt dışında 20 Avro'nun altında bir fiyatla pazara giriş yapması bekleniyor.

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