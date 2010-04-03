Thermaltake'den düşük profilli yeni işlemci soğutucusu: SlimX3

Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Tayvan merkezli komponent üreticisi Thermaltake, medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. SlimX3 olarak isimlendirilen, 92 x 99 x 36 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında yeni soğutucu, her biri 6mm kalınlığında olan iki adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip.
1200-2400 devir/dakika hızlarında çalışan ve 26.9 dbA gürültü yaratan 80mm çapında fan ile desteklenen SlimX3, Intel işlemcilere destek sunuyor ve ısıl güç tasarımı 65 Watt'a kadar olan LGA775/LGA1156 işlemcilerle kullanılabiliyor. Thermaltake tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen SlimX3'in yurt dışında 20 Avro'nun altında bir fiyatla pazara giriş yapması bekleniyor.
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bunu kullanmaktayımm ve çok sessiz tek eksıği aliminyum kanatların biraz ince olması FİYAT PERFOMANS ÜRÜNÜ DİYE BUNA DERİM.E2140 2.50 KADAR ÇIKARDIM.RAMLERDEN DOLAYI DAHA YUKARI ÇIKARAMADIM
kullandıgın urun gercenten ıyı
aynen çok yüksek ! 5 euro etmez bu ürün.