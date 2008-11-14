Thermaltake'den ekran kartları için sessiz soğutma; Fanless 330

Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Thermaltake, ekran kartları için yeni bir pasif soğutma çözümü hazırladı. Firmanın Fanless 330 adını verdiği yeni soğutucu özellikle sessizliğine önem veren kullanıcıları hedef alıyor.180 x 123.2 x 68.6 mm boyutlarında ve 260 gram ağırlığında olan soğutucu üzerinde 6mm kalınlığında dört adet ısı aktarım borusu ve 160x Alüminyum yaprak bulunuyor.
Çoklu ortam bilgisayarları başta olmak üzere sessizliğin öne çıktığı PC'lerde kullanılması beklenen Thermaltake Fanless 330'un önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken yurt dışı fiyatının 45$ seviyesinde olacağı belirtiliyor. Thermaltake Fanless 330'un destek verdiği Nvidia ve AMD-ATi tabanlı ekran kartları şu şekilde;
- Nvidia: Geforce 9600GT, 8800GT, 8600, 8500, 7800/7900, 7600, 6600, 6800, FX 5900/5950, FX 5700/5800
- AMD-ATI: Radeon HD 3850, HD 2600, HD 2400, X1900, X1800, X1600, X800/850
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Ama itiraf etmeliyim 1 adet E6750 1 adet E4500 bi tane de E2180 ( 2160 da olabilir net hatırlamıyorum yakmıştım )
O yüzden pasif soğutmaya hayır
Sessizliği sevenler için iyi fakat benim gibi masanın altında harley davidson sevenler için...