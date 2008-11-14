Thermaltake'den ekran kartları için sessiz soğutma; Fanless 330

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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Thermaltake, ekran kartları için yeni bir pasif soğutma çözümü hazırladı. Firmanın Fanless 330 adını verdiği yeni soğutucu özellikle sessizliğine önem veren kullanıcıları hedef alıyor.180 x 123.2 x 68.6 mm boyutlarında ve 260 gram ağırlığında olan soğutucu üzerinde 6mm kalınlığında dört adet ısı aktarım borusu ve 160x Alüminyum yaprak bulunuyor.

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Çoklu ortam bilgisayarları başta olmak üzere sessizliğin öne çıktığı PC'lerde kullanılması beklenen Thermaltake Fanless 330'un önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken yurt dışı fiyatının 45$ seviyesinde olacağı belirtiliyor. Thermaltake Fanless 330'un destek verdiği Nvidia ve AMD-ATi tabanlı ekran kartları şu şekilde;



- Nvidia: Geforce 9600GT, 8800GT, 8600, 8500, 7800/7900, 7600, 6600, 6800, FX 5900/5950, FX 5700/5800

- AMD-ATI: Radeon HD 3850, HD 2600, HD 2400, X1900, X1800, X1600, X800/850

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