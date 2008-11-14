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Thermaltake'den ekran kartları için sessiz soğutma; Fanless 330

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,1b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den ekran kartları için sessiz soğutma; Fanless 330
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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Thermaltake, ekran kartları için yeni bir pasif soğutma çözümü hazırladı. Firmanın Fanless 330 adını verdiği yeni soğutucu özellikle sessizliğine önem veren kullanıcıları hedef alıyor.180 x 123.2 x 68.6 mm boyutlarında ve 260 gram ağırlığında olan soğutucu üzerinde 6mm kalınlığında dört adet ısı aktarım borusu ve 160x Alüminyum yaprak bulunuyor.

Thermaltake'den ekran kartları için sessiz soğutma; Fanless 330
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Çoklu ortam bilgisayarları başta olmak üzere sessizliğin öne çıktığı PC'lerde kullanılması beklenen Thermaltake Fanless 330'un önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken yurt dışı fiyatının 45$ seviyesinde olacağı belirtiliyor. Thermaltake Fanless 330'un destek verdiği Nvidia ve AMD-ATi tabanlı ekran kartları şu şekilde;

- Nvidia: Geforce 9600GT, 8800GT, 8600, 8500, 7800/7900, 7600, 6600, 6800, FX 5900/5950, FX 5700/5800
- AMD-ATI: Radeon HD 3850, HD 2600, HD 2400, X1900, X1800, X1600, X800/850

Thermaltake'den ekran kartları için sessiz soğutma; Fanless 330
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St Batuhan 11 yıl
hersey güzel uyumluluk berbat :(
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bigdede 11 yıl
bu firma bu işi iyi yapıyor
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*cparty* 11 yıl
bunu karta nasıl montajlarız acaba kartı çift taraftanda sarıyor sanırım
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X Files 11 yıl
Ne olursa olsun kasa içi havalandırma olması gerektiği gibi de olsa G80 gpu lar pasif soğrutma ile yanarlar. Belki Ati nin 55nm ( 55 yazacağıma bir anda 40 yazdım Allah hayıra çıkarsın
) gpuları için bir nebze yeterli olabilir gibime gelse de küçük sayılabilecek hız aşırtmalar için bile yetersiz kalacaktır. Yaktığım pasif soğutmalı 5700 LE den sonra asla ekran kartlarında pasif soğutma kullanmadım. Üstelik o/c da yapmamıştım 5700 LE yandığında.

Ama itiraf etmeliyim 1 adet E6750 1 adet E4500 bi tane de E2180 ( 2160 da olabilir net hatırlamıyorum yakmıştım
)

O yüzden pasif soğutmaya hayır
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01Mrt 11 yıl
3 slot kaplar bu galiba... Allah'ım nereye gidiyoruz... nanometrik teknoloji gelişiyor, ürünlerin küçülmesi gerekirken aksine büyüyor neden? tabiki aç gözlü olduğumuzdan, hep daha fazlasını istiyorum... bakın atom platformuna ve yeni çıkan mini ıtx bordlara... daha yeni çıkıyor piyasa oyun dışında yetirsiz olacağı bişey yok (film ve animasyon endüstrisi hariç - son kullanıcı olarak düşünüyorum)... neticede ya biz kandırılıyoruz yada yanlış giden bişeyler... (aslında ikinci seçenek sabit ama neyse)
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Monterrey 11 yıl
Fansız soğutmaya bir türlü güvenemiyorum nedense.İlginçtir , bana bir güven duygusu vermiyor.Benim gibi düşünen başkaları da var mı merak ediyorum.
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
fansız bi soğutma güzel olmuyo çok ısındığnda stn gürültü yapıyor bazı ekran kartları vs.. yani anlamsız sessiz çalışan bi fan taksınnar biz razıyıss
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One Shot One Kill 11 yıl
Ekran Kartı soğutucuları genel çok gürültü yapıyor.O küçükcük fanlar çok kafa ütülüyor.Böyle fansız ürünler sessizleştirme açısından iyi lakin bu ve bunun gibi ürünlerden yeterli performansı almak için kasa içi soğutmanın iyi olması şart.
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
fansız bi soğutma güzel olmuyo çok ısındığnda stn gürültü yapıyor bazı ekran kartları vs.. yani anlamsız sessiz çalışan bi fan taksınnar biz razıyıss
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adilazimdegilx 11 yıl
FanLess isim çok basit kaçmış: FANSIZ

Sessizliği sevenler için iyi fakat benim gibi masanın altında harley davidson sevenler için...
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s3k0 11 yıl
neden güncel kartları da kapsamıyoki ilginç fansız olmuyo sanırsam yeni seriler
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max975 11 yıl
Thermaltake aluminyum yapıya daha önem veriyor
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