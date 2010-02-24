Thermaltake'den Litepower serisi 5 yeni güç kaynağı

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Thermaltake yaptığı açıklamayla Litepower serisi 5 yeni güç kaynağını duyurdu. Maliyet gözetilerek hazırlanan ve HTPC'ler başta olmak üzere görece düşük güç tüketimli sistemleri hedef alan yeni güç kaynakları modeline göre, 350 Watt (W0363 / W0367), 450 Watt (W0361 / W0362) ve 550 Watt (W0369) güç sunuyorlar. ATX 12V 2.2 standardıyla uyumlu olan aynı zamanda en az %70 verimlilik sundukları belirtilen Litepower serisi yeni güç kaynaklarının, çift kanal 12v rail tasarımına sahip oldukları ve 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sundukları açıklandı.

Yüksek voltaj ve kısa devre koruması gibi güvenlik önlemlerine sahip olan yeni güç kaynaklarından 350 Watt kapsaiteli modeller 80mm, 450 Watt ve 550 Watt kapasiteli modeller ise 120mm çapında fanla soğutuluyorlar. 350 Watt kapasiteli modellerinden birinde Aktif PFC özelliğine yer vermeyen Thermaltake, yeni güç kaynaklarını 30$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

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