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Thermaltake'den SLI sertifikalı 1500 watt'lık yeni PSU

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Soğutma çözümleri, kasa ve güç kaynakları ile tanıdığımız Thermaltake, SLI sertifikasına sahip 1500 watt'lık dünyanın ilk güç kaynağını duyurdu. Toughpower serisinden çıkan yeni güç kaynağı özellikle sahip olduğu 4x6-pin PCIe ve 4x 8-pin PCIe konnektörü ile dikkat çekiyor. Zira sahip olduğu alt yapı ile 4'lü ekran kartının kullanımını da olanak tanıyan yeni güç kaynağı AMD'nin Quad-Crossfire ve Nvidia'nın Triple-SLI teknlojilerine de hazır gibi görünüyor. Modüler kablo yapısı ile de dikkat çekici olan güç kaynağı 4 adet bağımsız 12v rail hattına sahip ve %85 verimlilik ile çalışıyor. Açıkçası 1500 watt'lık bir güç kaynağı için %85 verimlilik önemli bir değer. Soğutma konusunda ise sorumluluk aldığı görevi başarı ile yerine getirdiği ifade edilen 140mm'lik fana bırakılmış durumda. CE, CB, TUV, FCC, UL, CUL, ve BSMI gibi sertifikalara sahip ayrıca gelişmiş güvenlik teknolojileri ile donatılan Thermaltake'in yeni güç kaynağı hakkında daha detaylı bilgi için; http://www.thermaltake.com/product/Power/ToughPower/w0171/w0171.asp
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ozgurfeci 12 yıl
Thermaltake yapmış ve teknolojisini konuşturmuş helal olsun ama kullanıcıların artması durumunda bizim TEDAŞ'ın alt yapısı bu güç kaynaklarını besleyebilir mi?
4 kartlar için ideal bir çözüm gibi gözüküyor. Haber için Teşekkürler FX57
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Albatros83 12 yıl

Orjinalden alıntı: ozgurfeci

Thermaltake yapmış ve teknolojisini konuşturmuş helal olsun ama kullanıcıların artması durumunda bizim TEDAŞ'ın alt yapısı bu güç kaynaklarını besleyebilir mi?
4 kartlar için ideal bir çözüm gibi gözüküyor. Haber için Teşekkürler FX57




+10000. Hele ki bu devirde bu kadar elektrik kesintisi yaşandığını düşünürsek. AMa ben tu kadar abartı güç kaynaklarını çok gereksiz buluyorum. 4 çekerdikli üst düzey anakartlı ve ekran kartlı bir sistem normal çalışmada 200-300W arası enerji harcıyor. Birebir ölçtüm. Güç kaynaklarının gücünden ziyade, kanal başına verdiği akım daha önemli. Yine de ihtiyacı olan varsa hayırlı olsun.
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