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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; SpinQ

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
22,4b
1
49
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; SpinQ
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Nvidia'nın geçtiğimiz Ağustos ayının son günlerinde gerçekleştirdiği NVISION '08 etkinliğinde gösterilen SpinQ isimli yeni soğutucu Thermaltake tarafından lanse edildi. 121.63 x 90 x 151.85 mm boyutlarında ve 667 gram ağırlığında olan yeni işlemci soğutucusu, özellikle sarmal tasarımlı yapraklarıyla öne çıkacak gibi görünüyor.

Bakır tabanlı 6x ısı aktarım borusuna sahip olan yeni soğutucu üzerinde 50 adet alüminyum tabanlı yaprak ve 1000 - 1600 RPM hızlarında çalışan 80mm'lik Mavi LED'li fan yer alıyor. Fan dönüş hızına göre 19-28dbA'lık gürültü yarattığı belirtilen Thermaltake SpinQ, Intel'in LGA775, AMD'nin ise soket AM2/AM2+/939/754 formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemcileri için montaj kiti hazırlanıp hazırlanmayacağı şimdilik bilinmeyen soğutucunun önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; SpinQ
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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; SpinQ
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The@Thing 9 yıl
galiba alıyorum
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jacktheripper 9 yıl
Bu tip soğutucular içerdikleri tribün fanlardan dolayı sesli çalışıyorlar ve performansları hiçbir zaman kule tipi soğutucular kadar iyi olmuyor. Estetiğine diyecek bişey yok ama önemli olan performans benim için...
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mageji 10 yıl
http://www.pureoverclock.com/review.php?id=753&page=4

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zaten çok performans beklemiyordum tasarımı ve kullandıkları fan dan dolayı. açıkcası performansı çok iyi değil hatta stok fan dan hemen sonra gelen bir ürün.
alıcısı olacak mı? kesinlikle olacak ve iyi satacaktır. özellikle modding ile uğraşanların gözdesi olacaktır.

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NikeNeGerek 11 yıl
Size de birşey beğendirmek amma zor :D
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toz-koparan 11 yıl
sessiz olacağını pek sanmıyorum...
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ÇakırEfe 11 yıl
O soğutucu nedir öyle ya. dikenli tel gibi. cpu dışarıya kaçmasın diye hapsedilmiş sanki.
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
Tasarımlar 10 numara görünüyor ama bunların performansını görmek gerekiyor asıl. Harici fan alacak kişinin birinci plandaki unsuru estetik değildir heralde.
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Fear Dot Com 11 yıl
Eet görüntüsü çok ii olabilir hatta iyi bir soğutumuda olabilir ama fanının değişmemesi eksi yönde olmuşş ve CM ecilipse yi andırıyor görüntüsü
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Fear Dot Com 11 yıl
Soğutumu iyi olabilir tatlı bir görüntüsüde olabilir ama fanını değişmiceği bir soğutucu niye alıyım ayrıca CM Ecilipse çok benziyorr.....
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semih37 11 yıl
kasa içinde her yöne ısı üfleyerek sıcak havanın dışarı atılmasını zorlaştıracak hatta tekrar içerisine çekeceği havayı dahada ısıtıp ortama her yönden verecek gibi gözüküyor bence bunun önüne geçmek için kasanın her tarafına ekzost fanı koymalı:)
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goosebumps 11 yıl
fan küçük kalmış ve baya sesli çalışıcak 28dba

tasarımı güzel, pek performanslı olmaz sanırım
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01Mrt 11 yıl
kesinlikle çok etkili soğutma sağlayacaktır, blower fan kullanılmış...
tabi sessiz olur mu o ayrı denemeden bilemeyiz...
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StreamRolleR 11 yıl
şuana kadar gördüğüm en tatlı soğutucu :D
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