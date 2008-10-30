Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; SpinQ

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Nvidia'nın geçtiğimiz Ağustos ayının son günlerinde gerçekleştirdiği NVISION '08 etkinliğinde gösterilen SpinQ isimli yeni soğutucu Thermaltake tarafından lanse edildi. 121.63 x 90 x 151.85 mm boyutlarında ve 667 gram ağırlığında olan yeni işlemci soğutucusu, özellikle sarmal tasarımlı yapraklarıyla öne çıkacak gibi görünüyor.

Bakır tabanlı 6x ısı aktarım borusuna sahip olan yeni soğutucu üzerinde 50 adet alüminyum tabanlı yaprak ve 1000 - 1600 RPM hızlarında çalışan 80mm'lik Mavi LED'li fan yer alıyor. Fan dönüş hızına göre 19-28dbA'lık gürültü yarattığı belirtilen Thermaltake SpinQ, Intel'in LGA775, AMD'nin ise soket AM2/AM2+/939/754 formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemcileri için montaj kiti hazırlanıp hazırlanmayacağı şimdilik bilinmeyen soğutucunun önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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