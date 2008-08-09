Thermaltake'in 7" kasa ekranında fiyat indirimine gidildi

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Kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümleriyle sektörün önde gelen komponent üreticilerinden biri olan Thermaltake'in hazırladığı 7" boyutundaki kasa ekranında fiyat indirimine gidildiği belirtildi. 1024x768 çözünürlük desteği sunabilen dokunmatik kontrollü ekran 280 cd/m2 parlaklık ve 300:1 karşıtlık değerlerine sahip. VGA ve USB girişlere sahip olan LCD ekran 12V'lik güç girişi üzerinden besleniyor. Kızıl ötesi fonksiyonel bir kumanda ile gelen ekran üzerinden işletim sisteminizi de kontrol edebiliyor hatta oyun da oynayabiliyorsunuz. Özellikle kasa modifikasyonundan hoşlanan kullanıcılar göz önüne alınarak hazırlanan ürünün içeri çekilebilir yapısı sayesinde kullanılmadığı zamanlarda ekranın darbeye ve çizilmeye karşı korunabilmesi de mümkün. Thermaltake'in Mozart TX, SwordM veLAN Box gibi kasalarıyla kullanılabilen ayrıca yapısı sayesinde otomobillere de dahil edilebildiği belirtilen ürünün fiyatında indirime gidildiği ve 299$+KDV'lik fiyat üzerinden kullanıma sunulduğu belirtiliyor.