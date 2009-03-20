Titan, Intel Core i7 işlemciler için yeni soğutucu hazırladı

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Hazırladığı işlemci soğutucularıyla tanınan komponent üreticisi Titan, Intel'in LGA1366 formundaki yeni nesil Core i7 işlemcileri için hazırladığı yeni işlemci soğutucunu duyurdu. Firmanın TTC-NK34TZ/R/V2 koduna sahip olan yeni işlemci soğutucusu, 105 x 92 x 145 mm boyutlarında. Bakır tabanlı işlem temas noktasına sahip olan ve çok sayıda Alüminyum yaprakla donatılan soğutucu 95mm'lik fan ile desteklenmiş durumda.

U şeklinde tasarlanan Bakır tabanlı üç adet ısı borusu ile güçlendirilen soğutucunun sahip olduğu fanın 2200 devir/dakika hızlarında çalıştığı ve 42CFM'lik hava üfleme performansı sunabildiği belirtilirken gürültü seviyesinin ise 26.9dbA civarında olduğu belirtiliyor. 80.000 saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu belirtilen yeni işlemci soğutucunu önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planlayan Titan, fiyat hakkında ise açıklama yapmadı.