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Titan, Intel Core i7 işlemciler için yeni soğutucu hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Titan, Intel Core i7 işlemciler için yeni soğutucu hazırladı
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Hazırladığı işlemci soğutucularıyla tanınan komponent üreticisi Titan, Intel'in LGA1366 formundaki yeni nesil Core i7 işlemcileri için hazırladığı yeni işlemci soğutucunu duyurdu. Firmanın TTC-NK34TZ/R/V2 koduna sahip olan yeni işlemci soğutucusu, 105 x 92 x 145 mm boyutlarında. Bakır tabanlı işlem temas noktasına sahip olan ve çok sayıda Alüminyum yaprakla donatılan soğutucu 95mm'lik fan ile desteklenmiş durumda.

U şeklinde tasarlanan Bakır tabanlı üç adet ısı borusu ile güçlendirilen soğutucunun sahip olduğu fanın 2200 devir/dakika hızlarında çalıştığı ve 42CFM'lik hava üfleme performansı sunabildiği belirtilirken gürültü seviyesinin ise 26.9dbA civarında olduğu belirtiliyor. 80.000 saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu belirtilen yeni işlemci soğutucunu önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planlayan Titan, fiyat hakkında ise açıklama yapmadı.


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Vuze 10 yıl
titan bu işte baya fırtınalar estiren firma bakalım bu ürünüylede fırtına estirebilecekmi
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ErdemYalçın 10 yıl
95 mm'lik fan,3 ısı borusu ve 42 cfm hava üfleme değeri iyi ama fan 2500 rpm döneceği için bence verilen gürültü değeri pek inandırıcı değil !! Gürültülü çalışır büyük olasılık..
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Krak3n 10 yıl
Bu güzel bir adım.Core i7'nin soğutucu azlığı problemi var.
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ellerimkirli 10 yıl
Orta halli hoş bir soğutucu olmuş. Çok yüksek fiyat beklenilmiyordur herhalde. Test merkezlerinden haber bekliyoruz :)
İlk resimde örümceğe benzemiş.
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