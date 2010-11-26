Toshiba 3. Nesil Ofis Cihazları

Çevreye duyarlı, kullanımı kolay, üçüncü nesil Toshiba çokfonksiyonlu ofis cihazları

Toshiba-Elektromak, her ölçekten kuruluşun gereksinimine uygun, üçüncü nesil teknolojilerle donanmış yeni Toshiba çokfonksiyonlu ofis cihazlarını satışa sundu. e-Studio serisi 4 model cihaz, kullanım kolaylığı ve çevre duyarlılığı ilkeleri ile geliştirilmiş.

36 yıldır Toshiba ofis çözümlerinin Türkiye distribütörü olan Toshiba-Elektromak, e-Studio ailesi üyesi dört yeni çokfonksiyonlu ofis cihazını satışa sundu. Siyah/beyaz tabanlı, çevreye duyarlı, kullanımı kolay bu ürünler, her ölçekten kuruluşun kullanımına uygun. Toshiba 255, 305, 355 ve 455 model ofis cihazları, Toshiba'nın üçüncü nesil "e-bridge teknolojileri" ile geliştirilmiş. Böylece ürünlerin performansı artırılırken hem kullanım kolaylığı hem de çevre duyarlılığı sağlanıyor.

Toshiba-Elektromak yetkilileri, ofislerin her geçen gün artan gereksinimlerine uygun olarak geliştirilen bu ailenin, küçük, orta ve büyük ölçekli tüm işletmelerin taleplerine uygun çeşitli işlevlerle donatıldığını belirtiyorlar. Renkli tarama ve renk ayarlama özelliğine sahip olan ürünler, ayrıca doküman yönetimi ve güvenlik konularında sunduğu yazılım çözümleriyle kuruluşların verimliliğini de artırıyor.

Kullanım kolaylıkları verimliliği artırıyor

Toshiba e-Studio 255/305/355/455 ailesi, sağladığı kullanım kolaylıkları ile gerçek anlamda ‘kullanıcı dostu' ürünler olduklarını gösteriyor. Kullanım kolaylıklarının başında genişletilmiş, renkli, dokunmatik kontrol paneli yer alıyor. 84 derece eğilme özelliğine sahip olan panelin yüksekliği, kullanıcının istediği şekilde ayarlanabiliyor. Ayrıca geniş ve kolaylıkla anlaşılan ikonlar sayesinde sistemin sunduğu özellikleri kullanıcılar kolayca anlayıp, kullanabiliyorlar. Toshiba'nın yeni çokfonksiyonlu ofis cihazlarının sunduğu bir başka kullanım kolaylığı ise ‘Benim Menüm' özelliği. Yetkilendirilmiş kullanıcılar, sık kullandıkları özellikleri Benim Menüm başlığı altında tanımlayıp, daha sonra panel üzerindeki tek tuş ile bu özelliklere erişebiliyorlar.

Toshiba e-Studio 455 model çokfonksiyonlu ofis cihazı ise, renk tarama özelliğine ihtiyaç duyan işletmelere, maliyetleri düşüren ve artı değer katan bir çözüm sunuyor. Bu ürünün sağladığı fiyat avantajı ile tercih edileceğini bildiren yetkililer, e-Studio 455 ile dokümanların renkli olarak tanımlanabildiğini, yönetilebildiğini ve arşivlenebildiğini belirtiyorlar. Standart renk ayırma özelliği sayesinde ürün, renklerin çok küçük farklarını gözetebiliyor; karanlık bir plan üzerinde de dokümanların okunabilmesini sağlıyor.

Toshiba e-Studio 255/305/355/455 model çokfonksiyonlu ofis cihazları, Toshiba-Elektromak'ın deneyimli bayi kanalı ile kullanıcılara sunuluyor.

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