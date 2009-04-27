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Toshiba 32nm üretim teknolojisiyle NAND flash örneklemesine başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba 32nm üretim teknolojisiyle NAND flash örneklemesine başlıyor
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Japonya merkezli teknoloji devlerinden Toshiba, 32nm üretim teknolojisiyle NAND flash üretimine başlamaya hazırlanıyor. SSD pazarının iddiasını arttırarak sürdürmek isteyen firma, Temmuz ayında 32nm üretim teknolojisiyle hacimli üretim yapmayı planlıyor. Yeni üretim süreciyle birlikte daha küçük alanda daha yüksek yoğunluk sunmayı hedefleyen Toshiba, ilk etapta 32Gb yongaları takip eden süreçte ise 16Gb çiplerini (4. çeyrek) üretim bandından çıkartmayı ve son çeyrekte satışa sunmayı öngörüyor.


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sertacaygun 10 yıl
Samsung ve Intel kadar başarılı olabileceklerini sanmıyorum Toshiba'nın.
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cihangir151 10 yıl
küçül babam küçül yakında ekmekleride küçültüp kapsül olarak satacaklar demedi demeyin...:)
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KANUNI61 10 yıl
bune yawf dünya ekonomi kücülüyor işlemciler kücülüyor yongalar kücülüyor
herşek kücülmekde :)
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sahafiec 10 yıl
kaybolmasınlar küçüle küçüle...
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