Toshiba 32nm üretim teknolojisiyle NAND flash örneklemesine başlıyor

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Japonya merkezli teknoloji devlerinden Toshiba, 32nm üretim teknolojisiyle NAND flash üretimine başlamaya hazırlanıyor. SSD pazarının iddiasını arttırarak sürdürmek isteyen firma, Temmuz ayında 32nm üretim teknolojisiyle hacimli üretim yapmayı planlıyor. Yeni üretim süreciyle birlikte daha küçük alanda daha yüksek yoğunluk sunmayı hedefleyen Toshiba, ilk etapta 32Gb yongaları takip eden süreçte ise 16Gb çiplerini (4. çeyrek) üretim bandından çıkartmayı ve son çeyrekte satışa sunmayı öngörüyor.