Toshiba masaüstü bilgisayarları kıskandırıyor; Qosmio X305 hazır

Dizüstü bilgisayarlar masaüstü sistemlerin yerini alabilir mi? Uzunca bir süredir tartışılan ve pek çok bağımsız araştırma kuruluşunca gelecek yıllarda gerçekleşeceği öngörülen bu değişimin sinyalleri gelmeye devam ediyor.

Dizüstü bilgisayar dünyasının önde gelen oyuncularından Japonya merkezli Toshiba, yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı Qosmio serisine X305-Q708 kod adlı yeni bir model daha ilave ediyor.

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Toshiba'nın yeni modeli sahip olduğu konfigürasyon ve dikkat çekici tasarımıyla "Desktop Replacement" olarak tabir edilen dizüstü bilgisayar segmentinde iddialı olması ve liderliğe oynaması bekleniyor.

Özel tasarımıyla merak uyandıran 17" TruBrite ekrana sahip olan Qosmio X305-Q708, Intel'in dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı en güçlü mobil işlemci olan ve 2.53GHz'de görev yapan dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9300'den güç alıyor.

4GB'lık DDR3-1066MHz bellek ile donatılan dizüstü bilgisayarda depolama çözümü olaraksa 320GB'lık SATA disk ve 128GB'lık SSD kullanılıyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı ile gelen sistem grafik performansıyla heyecan yaratmayı hedefliyor.

Kullandığı yonga seti itibariyle Nvidia'nın GeForce 9400M IGP'sini kullanan dizüstü bilgisayarda ayrıca SLI konfigürasyonunda çalışan 512MB GDDR3 bellekli çift GeForce 9800M GTS yer alıyor.

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Yüksek performansı çoklu ortam yetenekleri ile pekiştirmek isteyen Toshiba, Qosmio X305-Q708 üzerinde Harman Kardon tarafından hazırlanan özel bir sistemine ayrıca hem HDMI hem de DisplayPort portlarına yer vermiş.

Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth desteği sunan dizüstü bilgisayarda işletim sistemi olarak Windows Vista Ultimate 64bit kullanılıyor. 1 yıllık garanti ile kullanıma sunulan yüksek performans odaklı sistemin yurt dışı satış fiyatı ise 4200$.