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Toshiba masaüstü bilgisayarları kıskandırıyor; Qosmio X305 hazır

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
23,1b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayarlar masaüstü sistemlerin yerini alabilir mi? Uzunca bir süredir tartışılan ve pek çok bağımsız araştırma kuruluşunca gelecek yıllarda gerçekleşeceği öngörülen bu değişimin sinyalleri gelmeye devam ediyor.

Dizüstü bilgisayar dünyasının önde gelen oyuncularından Japonya merkezli Toshiba, yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı Qosmio serisine X305-Q708 kod adlı yeni bir model daha ilave ediyor.

Toshiba masaüstü bilgisayarları kıskandırıyor; Qosmio X305 hazır
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Toshiba'nın yeni modeli sahip olduğu konfigürasyon ve dikkat çekici tasarımıyla "Desktop Replacement" olarak tabir edilen dizüstü bilgisayar segmentinde iddialı olması ve liderliğe oynaması bekleniyor.

Özel tasarımıyla merak uyandıran 17" TruBrite ekrana sahip olan Qosmio X305-Q708, Intel'in dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı en güçlü mobil işlemci olan ve 2.53GHz'de görev yapan dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9300'den güç alıyor.

4GB'lık DDR3-1066MHz bellek ile donatılan dizüstü bilgisayarda depolama çözümü olaraksa 320GB'lık SATA disk ve 128GB'lık SSD kullanılıyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı ile gelen sistem grafik performansıyla heyecan yaratmayı hedefliyor.

Kullandığı yonga seti itibariyle Nvidia'nın GeForce 9400M IGP'sini kullanan dizüstü bilgisayarda ayrıca SLI konfigürasyonunda çalışan 512MB GDDR3 bellekli çift GeForce 9800M GTS yer alıyor.

Toshiba masaüstü bilgisayarları kıskandırıyor; Qosmio X305 hazır
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Yüksek performansı çoklu ortam yetenekleri ile pekiştirmek isteyen Toshiba, Qosmio X305-Q708 üzerinde Harman Kardon tarafından hazırlanan özel bir sistemine ayrıca hem HDMI hem de DisplayPort portlarına yer vermiş.

Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth desteği sunan dizüstü bilgisayarda işletim sistemi olarak Windows Vista Ultimate 64bit kullanılıyor. 1 yıllık garanti ile kullanıma sunulan yüksek performans odaklı sistemin yurt dışı satış fiyatı ise 4200$.


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CeFurkan 11 yıl
bu laptopun fiyati 1500 dolar olsa kiskandirabilirdi
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00x men00 11 yıl
walla türkiye de ona para veren çok az olcağı içn onu görecen kıskanacam yok olmaz oooooooooo dediğiniz

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bizhy 11 yıl
+1

Orjinalden alıntı: CeOfFuture

bu laptopun fiyati 1500 dolar olsa kiskandirabilirdi


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article 11 yıl
yapmayın etmeyın gozunuzu sevım ya bunu laptop dıe alıp bıde yanınızda tasıyıp sagda solda masanın ustune koyup kullanacakmısını?kac kısı? ve masaustu pc yı bu kıskandıracaksa Alienware napıcak aceba?Kımsenın haberı yokmu bu adamlardan.Konfıgurasyonlarından yaptıkları ıslerden.Qosmio ilk cıktıgı gunden ve modelden berı para tuzagından baska bırsey hıc olamadı kı.
saygılar
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a1a1a1fs 11 yıl
slı mı?var
hani nereye sığdırıyolar
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Neo 11 yıl
Valla makina çok güzel.Özelliklede tasarımına hayran kaldım.Fiyatıda güzel tabi.
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Confusion 11 yıl

Orjinalden alıntı: a1a1a1fs

slı mı?var
hani nereye sığdırıyolar


hybrid sli olarak 9400+9800 olabilir
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Z-DGİ 11 yıl

Orjinalden alıntı: a1a1a1fs

slı mı?var
hani nereye sığdırıyolar


SLI nasıl oluyorki anlamadım


fx57 ve toshiba sana sesleniyorum

----Dizüstü bilgisayarlar , masaüstülerin yerini alamayacak boşuna uğraşmayın
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XivA 11 yıl
bu sisteme batarya 10 dk falan dayanır. :)
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