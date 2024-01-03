Japonya depremi ülkenin yarı iletken endüstrisini de etkiledi

Tam Boyutta Gör Yarı iletken firmaları Japonya'nın dört bir yanında yıkıma neden olan Richter ölçeğine göre 7.6 büyüklüğündeki "ölümcül" depremin etkilerini görmeye başlamış gibi görünüyor. Yapılan yeni analiz, Japonya’da bulunan USJC, TSMC, PowerCell ve ASE gibi firmaların yer aldığı dökümhane, silikon yonga plakası, bellek, paketleme ekipmanları ve pasif bileşenler olmak üzere altı ana sektörün durumunu içeriyor.

Üretim kesintisi yapıldı ancak etki büyük değil

Aktarılanlara göre bu firmalar deprem ve ardından gelen tsunamiye rağmen beklendiği kadar şiddetli bir etki ile karşılaşmadılar. Ancak yarı iletken firmalarının bazı aşamalarda üretim kesintisine gitmek zorunda kaldığı da belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Üretim kesintisi esasında deprem merkezine olan uzaklıkla da ilişkili. Tesisler merkezden ne kadar uzaksa haliyle depremin etkisi de düşük oluyor. Ancak ülkenin yarı iletken endüstrisi işi şansa bırakmamak adına düşük seviyelerdeki sallantılarda da üretimi ara veriyor. Depremden depremden en çok etkilenen yarı iletken şirketi, etki seviyesi 4 olan UMC USJC (United Semiconductor Japan) oldu. USJC’deki kesintinin potansiyel olarak tedarik sorunu yaşatabileceği söyleniyor.

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TSMC’nin tesisinde de kesintilere gidildi ancak en azından şimdilik bir tedarik sorunu öngörülmüyor. SUMCO ve diğerleri gibi firmalar da depremden etkilendi, ancak üretim seviyeleri çok büyük ölçekte etkilenmedi. Toshiba gibi köklü Japon firmalarında da üretim kesintisi yaşandı. Bu tesislerin bir kısmı yapılan incelemelerden sonra üretime dönerken bazılarında ise incelemeler sürüyor.

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