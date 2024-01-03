Japonya depremi ülkenin yarı iletken endüstrisini de etkiledi

Aktarılanlara göre bu firmalar deprem ve ardından gelen tsunamiye rağmen beklendiği kadar şiddetli bir etki ile karşılaşmadılar. Ancak yarı iletken firmalarının bazı aşamalarda üretim kesintisine gitmek zorunda kaldığı da belirtiliyor.
TSMC’nin tesisinde de kesintilere gidildi ancak en azından şimdilik bir tedarik sorunu öngörülmüyor. SUMCO ve diğerleri gibi firmalar da depremden etkilendi, ancak üretim seviyeleri çok büyük ölçekte etkilenmedi. Toshiba gibi köklü Japon firmalarında da üretim kesintisi yaşandı. Bu tesislerin bir kısmı yapılan incelemelerden sonra üretime dönerken bazılarında ise incelemeler sürüyor.
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.