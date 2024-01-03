Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya depremi ülkenin yarı iletken endüstrisini de etkiledi

    Japon yarı iletken endüstrisi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen yıkıcı depremin "artçı şoklarını" görmeye başladı. Japon firmaları üretim kesintileri bildirdi.
    Japonya depremi ülkenin yarı iletken endüstrisini de etkiledi Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken firmaları Japonya'nın dört bir yanında yıkıma neden olan Richter ölçeğine göre 7.6 büyüklüğündeki "ölümcül" depremin etkilerini görmeye başlamış gibi görünüyor. Yapılan yeni analiz, Japonya’da bulunan USJC, TSMC, PowerCell ve ASE gibi firmaların yer aldığı dökümhane, silikon yonga plakası, bellek, paketleme ekipmanları ve pasif bileşenler olmak üzere altı ana sektörün durumunu içeriyor.

    Üretim kesintisi yapıldı ancak etki büyük değil

    Aktarılanlara göre bu firmalar deprem ve ardından gelen tsunamiye rağmen beklendiği kadar şiddetli bir etki ile karşılaşmadılar. Ancak yarı iletken firmalarının bazı aşamalarda üretim kesintisine gitmek zorunda kaldığı da belirtiliyor.

    Japonya depremi ülkenin yarı iletken endüstrisini de etkiledi Tam Boyutta Gör
    Üretim kesintisi esasında deprem merkezine olan uzaklıkla da ilişkili. Tesisler merkezden ne kadar uzaksa haliyle depremin etkisi de düşük oluyor. Ancak ülkenin yarı iletken endüstrisi işi şansa bırakmamak adına düşük seviyelerdeki sallantılarda da üretimi ara veriyor. Depremden depremden en çok etkilenen yarı iletken şirketi, etki seviyesi 4 olan UMC USJC (United Semiconductor Japan) oldu. USJC’deki kesintinin potansiyel olarak tedarik sorunu yaşatabileceği söyleniyor.

    TSMC’nin tesisinde de kesintilere gidildi ancak en azından şimdilik bir tedarik sorunu öngörülmüyor. SUMCO ve diğerleri gibi firmalar da depremden etkilendi, ancak üretim seviyeleri çok büyük ölçekte etkilenmedi. Toshiba gibi köklü Japon firmalarında da üretim kesintisi yaşandı. Bu tesislerin bir kısmı yapılan incelemelerden sonra üretime dönerken bazılarında ise incelemeler sürüyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/japanese-semiconductor-firms-assessing-impact-following-devastating-earthquake/ https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240102-11975.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xiaomi 13 ultra imei atılıyor mu alibaba dan araba almak antidepresandan kaç saat sonra alkol alınır ritalin uyuşturucu mu samsung mu siemens mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82YU00METX
    Lenovo V15 82YU00METX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız