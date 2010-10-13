Toshiba Mükemmel 3D Görüntü Kalitesi Sunan, İlk 2D'yi 3D'ye Çevirme Özellikli TV Serisini Sunar

Toshiba WL768 Serisi? JACOB JENSEN DESIGN İşbirliği İle Tasarlandı

Üç yeni 3D TV modeli, Toshiba tarafından geliştirilen Akıllı 3D ve Resolution+ teknolojileri sayesinde Hollywood standartlarında 3D görüntü kalitesi sunuyor. Toshiba tasarım takımı ile JACOB JENSEN DESIGN STUDIO işbirliğiyle yaratılan ince ve çekici tasarım ile üstün teknolojiyi birleştiren WL768 serisi, girdiği her ortamın göz bebeği olmayı garantiliyor. Toshiba’nın 3D televizyonları, 102cm (40''), 117cm (46'') ve 139cm (55'') ekran boyutlarıyla, Ekim 2010itibari ile satışta.

JACOB JENSEN DESIGN işbirliği ile tasarlandı

Tasarımcılar, şekil ile işlevselliğin mükemmel uyumunu bir araya getiren yüksek kaliteli cam ve metal gibi malzemeler kullanarak, modern, zarif ve süper ince (yalnızca 2,89cm kalınlığında) bir tasarım yarattılar. Gövde ve kaide arasında bulunan yenilikçi boyun tasarımı, izleyenlerde sanki televizyon su üzerinde yüzüyormuş izlenimi veriyor ve hayret verici bir etki yaratıyor. Ayrıca, yan bölümlerde bulunan entegre tuşlar yerine, WL768 serisindeki cihazlar ön yüzeyde bulunan çerçevesiz cam üzerindeki dokunmatik panel ile kumanda ediliyor.

2D ve 3D modunda mükemmel görüntü kalitesi

Edge LED arka ışıklandırmalı ekranda, 7,000,000:1 dinamik kontrast oranıyla yansıtılan mükemmel 3D resim kalitesi,MetaBrain işlemci biriminin hesaplama gücü ve Resolution+ ve Active Vision M200HD Pro gibi onaylı görüntü ve hareket iyileştirme teknolojileri ile sağlanıyor.

200Hz teknolojisi en hareketli sahnelerde bile pürüzsüz ve titremeyen görüntü sunmanın yanında, görüntülerin sol ve sağ göz tarafından uygun şekilde ayrılması için gereken hızlı yanıt süresini de sağlıyor.

Toshiba, 3D modunda bile parlak görüntüler elde etmek ve izleyicilere sinematik 3D deneyimi sağlamak için pek çok yenilikçi teknolojiyi bünyesine kattı:

Aktif örtücü teknolojisi: WL768 serisi 3D moduna getirildiğinde Full HD resim kalitesini sağlamaya devam eden aktif örtücü teknolojisini kullanmaktadır. Aktif örtücü gözlükler (Uyumlu Toshiba 3D gözlükler) televizyonda mevcut olan dahili IR verici aracılığıyla televizyonun yenilenme oranı ile senkronizedir.

Akıllı 3D: İzleyicinin karanlık görmesi, parlaklık kaybı ve renk kontrastındaki değişim gibi örtücü gözlüklerin getirdiği bazı etkilerin telafi edilmesi için, tüm WL768 cihazlarında Toshiba’nın Akıllı 3D özelliği bulunmaktadır. Bu uygulama, 3D sinyali alır almaz otomatik olarak ekranın parlaklığını ve renk üretimini uyun şekilde optimize eder.

3D Resolution+: Geleceğin 3D TV yayınlarına donanımlı olmak için, Toshiba onaylı 2D görüntü iyileştirme teknolojisi Resolution+ özelliğini mükemmelleştirdi. Dijital TV yalnızca kısıtlı bant genişliği sağladığından ve görüntüyü soldan sağa geçirirken tekil 1080p çerçeve kullandığından, 3D programların çözünürlüğü ve algılanan netliği Blu-ray 3D disk görüntüsünden daha düşük olacaktır.

Karmaşık algoritmalar kullanan 3D Resolution+ her bir görüntüyü tek tek analiz eder ve köşe detayları ile dokuları gerçek zamana ve full HD kalitesine çok yakın olarak 3D görüntü olarak işler. Sonuç, göze çarpıcı şekilde parlak ve daha detaylı 3D TV deneyimi olarak karşımıza çıkar.

Ev içi network ağları ile kolay ve kesintisiz entegrasyon

WL768 serisi kolay ev network ağı bağlantı donanımı ile birlikte sunulmaktadır. Televizyonun Windows® 7 uyumlu özelliği sayesinde Windows® 7 kullanan herhangi bir laptoptaki Windows Media Player’da bulunan “play to” menü seçeneği ile içerik anında televizyona aktarılabilmektedir.

WL768 serisi herhangi bir network bağlantısına kolay kablosuz bağlantı kurulumu sağlayan WLAN arayüzü içermektedir. İki USB girişi DivX® HD, MKV, JPEG ve MP3 gibi pek çok formatı desteklemekte ve farklı kaynaklardan sıkıştırılmamış veri akışı alabilen dört adet HDMI® girişi arayüz seçeneklerini tamamlamaktadır.

Arkanıza yaslanın ve parlak görüntüler ile canlı seslerin keyfini çıkarın

Etkileyici görsel 3D deneyimi, güçlü hoparlörler tarafından sağlanan full canlı sesler ile tamamlanmaktadır. Gelişmiş bas seslerin üretimi için tüm modellerde 10 Watt çıkışlı, 55’’ ekranlı modellerde ise 20 Watt çıkışlı subwoofer bulunmaktadır.Audyssey EQ? equalizer sistemi baskın ya da zayıf frekanslar yüzünden ortaya çıkan akustik bozulmaları telafi eder ve dinleme alanı içindeki her noktada canlı ve dengeli sesler sağlar.

Toshiba WL768 serisi Teknik Özellikler

Full HD 16:9 LCD panel

Edge LED arka ışıklandırmalı 1920 x 1080 piksel,dinamik kontrast 7.000.000:1

3D FULL HD

1x aktif örtücü gözlük dâhil dahili IR alıcı

MetaBrain işlemci

3D Resolution+, Intelligent 3D

AutoView özelliği

Ev Network ağı

Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

4x HDMI®, 2x USB (DivX HD, MKV, JPEG, MP3 formatlarını destekler), 1xScart(FUll),1xScart(AV giriş), Komponent Video, Kompozit Video, CI+

REGZA-Link (HDMI CEC), Instaport

Multi-tuner desteği DVB-T/T2, DVB-C, DVBS/ S2, HD H.264

SoundNavi, Audyssey EQ?, Dolby® Volume

Hollywood modu: sinematik deneyim için önceden hazır parametreler

Ecolabel

Ekran boyutları: 40WL768: 102cm (40”) 46WL768: 117cm (46”) 55WL768: 139cm (55”)

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