Toshiba OLED TV projesini erteledi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
TV ve monitör üretiminde geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen ve özellikle Japon üreticilerin ilgi gösterdiği OLED (organic light-emitting diode) teknolojisi ile ilgili yei bir gelişme var. Bir süredir OLED TV hazırlığı içerisinde olan teknoloji devlerinden Toshiba'nın bu projesini askıya aldığı ve 2009/2010 yılına ertelendiği bildiriliyor. Gelen bilgilere göre, Toshiba'nın erteleme kararında özellikle OED teknolojisini esas alan büyük panellerin ciddi üretim maliyetleri rol oynamış. Anlaşılan OLED teknolojisinin LCD teknolojisi ile müdadele edebilmesi ve yaygınlaşabilmesi için bir süre daha özellikle üretim maliyetlerinin düşmesi beklenecek.
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daha led TV'ler doğru düzgün optimize edilmedi ki oled'ler çıksın.
tabii bir de bunun laser TV'leri var gelecekte.
SED TV leri de yarı yolda bırakmıştı. OLED'lerde de aynı şeyi yaptı.
Teknolojide hatırı sayılır bir firma olmak için elini taşın altına koyması gerektiğini öğrenememiş durumda hala.
Sony OLED TV'ler satışta bunlar hala duyurusunu yapamıyorlar.3 yıl sonra kimin bu teknolojide öncü olacağı az çok belli. Diğer firmalar da arkadan kovalayacaklar...
Kesinlikle arkadaşım. LCd ler bile daha görüş açıları ve tepkime süreleri ve panel kaliteleriyle tam oturmadı. İnşallah erkenden oledler çıkar da uygun fiyatları alınabilir konuma gelir.