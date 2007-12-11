Toshiba OLED TV projesini erteledi

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TV ve monitör üretiminde geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen ve özellikle Japon üreticilerin ilgi gösterdiği OLED (organic light-emitting diode) teknolojisi ile ilgili yei bir gelişme var. Bir süredir OLED TV hazırlığı içerisinde olan teknoloji devlerinden Toshiba'nın bu projesini askıya aldığı ve 2009/2010 yılına ertelendiği bildiriliyor. Gelen bilgilere göre, Toshiba'nın erteleme kararında özellikle OED teknolojisini esas alan büyük panellerin ciddi üretim maliyetleri rol oynamış. Anlaşılan OLED teknolojisinin LCD teknolojisi ile müdadele edebilmesi ve yaygınlaşabilmesi için bir süre daha özellikle üretim maliyetlerinin düşmesi beklenecek.