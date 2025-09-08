Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'un 2025 OLED TV'sine "gerçek siyah" sertifikası

    Samsung, akıllı TV'lerinde kullandığı çarpıcı teknolojiyle rakiplerinden sıyrılmaya devam ediyor. Markanın en yeni 2025 OLED TV modeli, Almanya'nın en saygın enstitüsü tarafından sertifikalandırıldı.

    Samsung S95F OLED TV 2025 gerçek siyah sertifikası Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2025 OLED TV’sinin (S95F modeli) Alman test ve sertifikasyon kuruluşu VDE’den “Gerçek Siyah” sertifikasını aldığını duyurdu.

    Samsung OLED S95F modeli VDE'den sertifika aldı

    2025 OLED TV (S95F modeli), karanlık ortamlarda derin siyah renkler, güneşli odada ve hatta doğrudan güneş ışığı altında bile mükemmel siyah doğruluğu sağlayan gelişmiş parlama önleyici teknolojisi sayesinde yansımasız görüntüler sunabildiğinden VDE sertifikasına layık görüldü.

    Samsung'un 2025 OLED TV serisi, VDE'den Real Black sertifikasyonunun en üst seviye notunu alabilmek için çeşitli testlere tabi tutuldu:

    • Aydınlık odalarda ortam ışığının etkisi: Güneşli bir odada ışık yansımasının TV izleme deneyimini ne kadar etkilediği ölçülüyor.
    • Karanlık ortamlarda siyahlar: Ekranın siyah seviyesi performansı ölçülüyor ve 0,005 nit veya daha düşük çıkması gerekiyor.
    • Yüzey parlaklık seviyesi: Parlama miktarını belirlemek için ekran yüzey yansımaları ölçülüyor.

    Samsung'un 2025 OLED TV serisi, VDE'nin Gerçek Siyah onayından önce kusursuz performans ve akıcı oyun deneyimi sağlayan AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC uyumluluk sertifikalarını aldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabada trip ne demek yedek su deposu fokurduyor termostat yazılımı nedir kasisten geçerken gelen küt sesi audi a3 1.0 tfsi alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum