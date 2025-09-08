Samsung'un 2025 OLED TV'sine "gerçek siyah" sertifikası

Samsung OLED S95F modeli VDE'den sertifika aldı
2025 OLED TV (S95F modeli), karanlık ortamlarda derin siyah renkler, güneşli odada ve hatta doğrudan güneş ışığı altında bile mükemmel siyah doğruluğu sağlayan gelişmiş parlama önleyici teknolojisi sayesinde yansımasız görüntüler sunabildiğinden VDE sertifikasına layık görüldü.
Samsung'un 2025 OLED TV serisi, VDE'den Real Black sertifikasyonunun en üst seviye notunu alabilmek için çeşitli testlere tabi tutuldu:
- Aydınlık odalarda ortam ışığının etkisi: Güneşli bir odada ışık yansımasının TV izleme deneyimini ne kadar etkilediği ölçülüyor.
- Karanlık ortamlarda siyahlar: Ekranın siyah seviyesi performansı ölçülüyor ve 0,005 nit veya daha düşük çıkması gerekiyor.
- Yüzey parlaklık seviyesi: Parlama miktarını belirlemek için ekran yüzey yansımaları ölçülüyor.
Samsung'un 2025 OLED TV serisi, VDE'nin Gerçek Siyah onayından önce kusursuz performans ve akıcı oyun deneyimi sağlayan AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC uyumluluk sertifikalarını aldı.