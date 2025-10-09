Samsung'un OLED TV pazarındaki payı ilk kez %10'u aştı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, küresel TV pazarına yaklaşık 20 yıldır liderlik etse de, son zamanlarda rekabet kızıştı. Şirket, pazarı agresif fiyatlı LCD ekranlarla dolduran Çinli rakiplerinin rekabetiyle karşı karşıya. Samsung, şimdiye kadar OLED TV segmentinde pasif olarak yer almıştı ancak son yıllarda bu akına karşı koymak için daha aktif bir yaklaşım benimsedi ve bu strateji işe yarıyor gibi görünüyor.

Satılan tüm TV'lerin %12.3'ü OLED TV modeli

Araştırma şirketi Omdia'ya göre, Samsung’un bu yılın ilk yarısında sattığı tüm TV’lerin %12.3’ünü OLED TV modelleri oluşturuyor. Samsung’un OLED TV payı ilk kez %10’u aştı.

Samsung'un bu yıl 2 milyon adet OLED TV satmayı beklediği bildiriliyor. Şirketin ayrıca 2028 yılına kadar LG Display'den 5 milyon OLED panel satın almak üzere bir sözleşme imzaladığı bildirildi. Bu, firmanın premium TV'leri için kararlı panel tedariki sağlamasına yardımcı olacak.

Peki Samsung neden bu kadar agresif bir yaklaşım benimsiyor? Bunun temel nedeni; Çinli TV üreticilerinin artan rekabeti. Hisense ve TCL gibi şirketler, LCD panellerini yerel tedarik zincirlerinden tedarik ederek daha düşük maliyetle TV üretebiliyor. Neticede, TV’ler uygun fiyata pazara ulaşıyor ve alıcıları cezbediyor.

OLED TV pazarının lideri: LG

Samsung, OLED TV satışlarını artırmaya çalışırken, LG, bu segmentte lider ve hakim konumda olan marka. 2025'in ilk yarısında LG’nin TV satışlarının %32.1'ini OLED TV’ler oluşturdu.

