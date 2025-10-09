Samsung'un OLED TV pazarındaki payı ilk kez %10'u aştı

Satılan tüm TV'lerin %12.3'ü OLED TV modeli
Araştırma şirketi Omdia'ya göre, Samsung’un bu yılın ilk yarısında sattığı tüm TV’lerin %12.3’ünü OLED TV modelleri oluşturuyor. Samsung’un OLED TV payı ilk kez %10’u aştı.
Samsung'un bu yıl 2 milyon adet OLED TV satmayı beklediği bildiriliyor. Şirketin ayrıca 2028 yılına kadar LG Display'den 5 milyon OLED panel satın almak üzere bir sözleşme imzaladığı bildirildi. Bu, firmanın premium TV'leri için kararlı panel tedariki sağlamasına yardımcı olacak.
Peki Samsung neden bu kadar agresif bir yaklaşım benimsiyor? Bunun temel nedeni; Çinli TV üreticilerinin artan rekabeti. Hisense ve TCL gibi şirketler, LCD panellerini yerel tedarik zincirlerinden tedarik ederek daha düşük maliyetle TV üretebiliyor. Neticede, TV’ler uygun fiyata pazara ulaşıyor ve alıcıları cezbediyor.
OLED TV pazarının lideri: LG
Samsung, OLED TV satışlarını artırmaya çalışırken, LG, bu segmentte lider ve hakim konumda olan marka. 2025'in ilk yarısında LG'nin TV satışlarının %32.1'ini OLED TV'ler oluşturdu.
