TP-Link RE605X Menzil Genişletici İncelemesi - Ölü Bölgelere Son!

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Bu videoda evimizde, ofisimizde kullandığımız modemlerin Wi-Fi sinyallerinin ulaşmadığı kısımlar için menzil genişleten TP-Link'in RE605X modelini sizlerle birlikte inceliyoruz.
Bu videoda evimizde, ofisimizde kullandığımız modemlerin Wi-Fi sinyallerinin ulaşmadığı kısımlar için menzil genişleten TP-Link'in RE605X modelini sizlerle birlikte inceliyoruz. Ölü bölgeleri ortadan kaldıran bu ürün, yüksek performansıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor.
Özellikle Wi-Fi 6 burada başı çeken özellikler arasında yer alıyor. Çoklu cihaz desteğini destekleyen bu teknoloji cihazlardaki internet hız düşüşünü engelliyor, daha hızlı bir internet kullanılmasına olanak sağlıyor.
ax50 ye OneMesh ve Wpa3 vereceğim diye cihazları sattı. sonra kurnazlık yapıp yok sadece planlamıştık ama vermeyeceğiz deyip işten sıyrıldı.
Uzak durun bu firmadan.