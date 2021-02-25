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    TP-Link RE605X Menzil Genişletici İncelemesi - Ölü Bölgelere Son!

    25 Şubat 2021, 21:33
    3b
    1
    Ağ Ürünleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda evimizde, ofisimizde kullandığımız modemlerin Wi-Fi sinyallerinin ulaşmadığı kısımlar için menzil genişleten TP-Link'in RE605X modelini sizlerle birlikte inceliyoruz.

    Bu videoda evimizde, ofisimizde kullandığımız modemlerin Wi-Fi sinyallerinin ulaşmadığı kısımlar için menzil genişleten TP-Link'in RE605X modelini sizlerle birlikte inceliyoruz. Ölü bölgeleri ortadan kaldıran bu ürün, yüksek performansıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor.

    Özellikle Wi-Fi 6 burada başı çeken özellikler arasında yer alıyor. Çoklu cihaz desteğini destekleyen bu teknoloji cihazlardaki internet hız düşüşünü engelliyor, daha hızlı bir internet kullanılmasına olanak sağlıyor. 



    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    A alprkrkmz (alper korkmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu tplink şey değil mi. Hani cihazlarına yazılım ile gelecek özellik diye reklamını yapıp sonra yok vazgeçtim diyen.

    ax50 ye OneMesh ve Wpa3 vereceğim diye cihazları sattı. sonra kurnazlık yapıp yok sadece planlamıştık ama vermeyeceğiz deyip işten sıyrıldı.

    Uzak durun bu firmadan.
    Bu tplink şey değil mi. Hani cihazlarına yazılım ile gelecek özellik diye reklamını yapıp sonra yok vazgeçtim diyen. ax50 ye OneMesh ve Wpa3 vereceğim...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üzerinde ethernet portu var mı ? Mesela diğer odada bilgisayara ethernet portundan kablolu bağlantı yapabilir miyim oyun için ?
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    A alprkrkmz (alper korkmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu tplink şey değil mi. Hani cihazlarına yazılım ile gelecek özellik diye reklamını yapıp sonra yok vazgeçtim diyen.

    ax50 ye OneMesh ve Wpa3 vereceğim diye cihazları sattı. sonra kurnazlık yapıp yok sadece planlamıştık ama vermeyeceğiz deyip işten sıyrıldı.

    Uzak durun bu firmadan.
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