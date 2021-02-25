TP-Link RE605X Menzil Genişletici İncelemesi - Ölü Bölgelere Son!

Bu videoda evimizde, ofisimizde kullandığımız modemlerin Wi-Fi sinyallerinin ulaşmadığı kısımlar için menzil genişleten TP-Link'in RE605X modelini sizlerle birlikte inceliyoruz.

Bu videoda evimizde, ofisimizde kullandığımız modemlerin Wi-Fi sinyallerinin ulaşmadığı kısımlar için menzil genişleten TP-Link'in RE605X modelini sizlerle birlikte inceliyoruz. Ölü bölgeleri ortadan kaldıran bu ürün, yüksek performansıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Özellikle Wi-Fi 6 burada başı çeken özellikler arasında yer alıyor. Çoklu cihaz desteğini destekleyen bu teknoloji cihazlardaki internet hız düşüşünü engelliyor, daha hızlı bir internet kullanılmasına olanak sağlıyor.