Trust iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu

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Ülkemizde de çevre bileşenleri ve mobil aksesuarları ilgi gören firmalardan Trust, bu hafta iki yeni tam kablosuz kulaklık modeli duyurdu. Nika ve Primo serisine ait kulaklıklar biraz daha fiyata oynuyor.

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Trust Nika Touch ve Primo Touch

Trust Nika Touch tam kablosuz kulaklık modeli 10mm neodim ses sürücüleri barındırıyor. Geleneksel tam kablosuz kulaklık tasarımını koruyan modelin dış kısmında dokunmatik bir kontrol yüzeyi yer alıyor.

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Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan model 6 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Dahili bataryalı kılıf ise 10 saat daha kullanım süresi ekliyor. Kılıf microUSB üzerinden şarj ediliyor. Gürültü engelleme gibi özelliklerin yer almadığı kulaklık 31 Pound civarında ön siparişe başladı.

Trust Primo Touch ise biraz daha AirPods tasarımına benziyor. Yine dokunmatik kontrolleri olan kulaklık modeli 4 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve kılıfı da 6 saat daha ekstra sağlıyor. Trust Primo Touch fiyatı 20 Avro olarak belirlenmiş. Bu iki ürünün Türkçe sayfaları hazırlanmış durumda ve muhtemelen ülkemizde de satışa çıkacak.

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https://www.techpowerup.com/270954/trust-launches-four-new-affordable-true-wireless-headphones-and-earbuds

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