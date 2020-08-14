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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trust iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu

    Trust markasının Trust Nika Touch ve Primo Touch adındaki iki yeni tam kablosuz kulaklığı fiyata oynayarak pazarda alternatif olmayı amaçlıyor. Ürünler ülkemizde de satışa çıkabilir.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Trust iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu
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    Ülkemizde de çevre bileşenleri ve mobil aksesuarları ilgi gören firmalardan Trust, bu hafta iki yeni tam kablosuz kulaklık modeli duyurdu. Nika ve Primo serisine ait kulaklıklar biraz daha fiyata oynuyor.

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    Trust Nika Touch ve Primo Touch

    Trust Nika Touch tam kablosuz kulaklık modeli 10mm neodim ses sürücüleri barındırıyor. Geleneksel tam kablosuz kulaklık tasarımını koruyan modelin dış kısmında dokunmatik bir kontrol yüzeyi yer alıyor.

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    Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan model 6 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Dahili bataryalı kılıf ise 10 saat daha kullanım süresi ekliyor. Kılıf microUSB üzerinden şarj ediliyor. Gürültü engelleme gibi özelliklerin yer almadığı kulaklık 31 Pound civarında ön siparişe başladı.

    Trust Primo Touch ise biraz daha AirPods tasarımına benziyor. Yine dokunmatik kontrolleri olan kulaklık modeli 4 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve kılıfı da 6 saat daha ekstra sağlıyor. Trust Primo Touch fiyatı 20 Avro olarak belirlenmiş. Bu iki ürünün Türkçe sayfaları hazırlanmış durumda ve muhtemelen ülkemizde de satışa çıkacak.

    Trust iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu
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    https://www.techpowerup.com/270954/trust-launches-four-new-affordable-true-wireless-headphones-and-earbuds Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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