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    Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada

    LEGO Grand Piano seti bir müzik öğretmeninin fikrinden yola çıkarak hazırlanmış. 3662 parçadan oluşan bu özel set otomatik veya manuel olarak çalınabiliyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada
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    LEGO markasının oyuncak dünyasındaki en önemli adımlarından birisinin hayranların fikirlerini de ticari set haline getirme imkanı tanıdığı LEGO Ideas oylama platformu oldu. Bugüne kadar pek çok etkileyici LEGO seti bu sayede piyasaya sürüldü.

    LEGO Grand Piano özellikleri ve fiyatı

    LEGO Grand Piano adındaki özel set bir hayranın fikri olarak ortaya çıkmış. Müzik öğretmeni Donny Chen tarafından ortaya atılan çalınabilir piyano seti fikri Ideas platformunda büyük ilgi görmüş ve yaklaşık iki yıl sonra piyasaya çıkma başarısı elde etmiş.

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    LEGO Grand Piano seti toplam 3662 parçadan oluşuyor ve 22.5 x 30.5 x 35.5cm ölçülere sahip. Elbette bir piyano büyüklüğünde değil ancak bu boyutlarda bile hem kullanıcı çalabiliyor hem de içerisindeki elektrik motoru ile atadığınız melodileri kendisi çalıyor.

    Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada
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    Kullanılan elektrik motoru aslında pek çok setten tanıdığımız hareket motoru ancak Chen ve öğrencileri çarklar, çubuklar, LEGO zincirleri kullanarak çok etkileyici çalışan bir piyano sistemi geliştirmişler. Projenin vurucu noktası da zaten burası olmuş.

    6 adet AAA pili olan elektrik motoru Powered Up uygulaması üzerinden ön tanımlı paraları çalabiliyor. 25 tuşlu klavye çıkarılabiliyor ve otantik bir çekiç hareketinin olduğu ifade ediliyor. Ayrıca pedal da mevcut. Tabure de yükseltilebilir yapıda. LEGO Grand Piano seti 350$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.



    https://newatlas.com/music/lego-ideas-grand-piano-set/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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