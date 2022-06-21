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    TSB'den 'Araç Kasko Değer Listesi' konusunda yeni karar

    Türkiye Sigorta Birliği (TSB), otomotiv sektöründeki sık değişen koşullar nedeniyle tarafların mağduriyetini en aza indirmek için "Araç Kasko Değer Listesi"ni ayda 3 kez güncelleyecek.
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    TSB'den 'Araç Kasko Değer Listesi' konusunda yeni karar

    Ham madde ve lojistik temelli dünya çapında yaşanan aksamalar, Türkiye'de de sıfır araç teminini zorlaştırıyor. Bu durum zaman zaman ikinci el araç fiyatlarının, sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkmasına neden oluyor.

    Türkiye Sigorta Birliği (TSB), ikinci el araç fiyatlarındaki olağan dışı artışa ilişkin tespitleri neticesinde vatandaşların ve sigorta şirketlerinin mağdur olmaması için hem sıfır hem de ikinci el araçlarla ilgili Kasko Değer Listesi'ni güncelledi.

    TSB ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, sıfır araç piyasasında araç temininin zorlaşması ve araç fiyatlarında neredeyse haftalık artışlar yaşanması gibi etkenler nedeniyle oluşabilecek zararı en aza indirmek için Kasko Değer Listesi'nin 10 Haziran'dan tarihinden itibaren ayda 3 defa yayınlanmasına karar verildiğini duyurdu. Liste daha önce ayda 2 kez yayınlanıyordu.

    TSB, yeni uygulamanın sıfır ve ikinci el oto piyasası dengeye oturana kadar süreceğini, gerektiği takdirde listenin yayınlanma sıklığı da dahil olmak üzere başka önlemleri de devreye almaya devam edeceklerini duyurdu.

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