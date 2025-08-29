Yeni Tesla Model Y Performance tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı

Model Y Performance neler sunuyor?
Yeni Model Y Performance, çift motorlu dört çeker altyapısıyla 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı 250 km/s olan model, bu yönüyle Long Range AWD versiyonundan 49 km/s daha yüksek bir performans sunuyor. Ayrıca, 580 kilometrelik WLTP menziliyle uzun yol sürüşlerinde iddialı. Tesla, bu modelde daha yüksek kapasiteli yeni bir batarya paketi kullandığını belirtiyor.
İç mekânda da dikkat çeken iyileştirmeler mevcut. Orta konsolda artık 16 inçlik Ultra HD çözünürlüklü dokunmatik ekran yer alıyor. Spor koltuklar elektrikli ayar, ısıtma, havalandırma ve uyluk desteği sunuyor. Kabinde kullanılan karbon fiber detaylar sportif ruhu güçlendirirken, 15 hoparlörlü premium ses sistemi de standart olarak geliyor.
Tesla Model Y Performance Türkiye fiyatı
Avrupa’da 61.990 euro fiyatla satışa çıkan Model Y Performance Türkiye fiyatı ise 4 milyon 418 bin 400 TL olarak açıklandı.
