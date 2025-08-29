Yeni Tesla Model Y Performance tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, tanıttığı yeni Model Y Performance ile elektrikli SUV segmentine daha sportif bir seçenek sundu. Yenilenen versiyon, hem performans hem de donanım açısından dikkat çeken geliştirmelerle geliyor.

Model Y Performance neler sunuyor?

Yeni Model Y Performance, çift motorlu dört çeker altyapısıyla 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı 250 km/s olan model, bu yönüyle Long Range AWD versiyonundan 49 km/s daha yüksek bir performans sunuyor. Ayrıca, 580 kilometrelik WLTP menziliyle uzun yol sürüşlerinde iddialı. Tesla, bu modelde daha yüksek kapasiteli yeni bir batarya paketi kullandığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Araçta yer alan adaptif süspansiyon sistemi, yol koşulları ve sürüş tarzına göre sürekli ayarlanarak daha dinamik bir deneyim sağlıyor. Bu özellik, diğer Model Y versiyonlarında bulunmayan sürüş modlarıyla destekleniyor. Gövde tasarımında ise arka rüzgarlık ve 21 inç Arachnid 2.0 jantlar öne çıkıyor. Daha iyi aerodinamik özellikler için ön ve arka tamponda da iyileştirmeler yapılmış durumda. Bu sayede daha düşük sürtünme katsayısı ve daha yüksek yere basma kuvveti elde ediliyor.

Çinli Xpeng P7, yedi dakikada 10 bin sipariş aldı 13 sa. önce eklendi

İç mekânda da dikkat çeken iyileştirmeler mevcut. Orta konsolda artık 16 inçlik Ultra HD çözünürlüklü dokunmatik ekran yer alıyor. Spor koltuklar elektrikli ayar, ısıtma, havalandırma ve uyluk desteği sunuyor. Kabinde kullanılan karbon fiber detaylar sportif ruhu güçlendirirken, 15 hoparlörlü premium ses sistemi de standart olarak geliyor.

Tesla Model Y Performance Türkiye fiyatı

Avrupa’da 61.990 euro fiyatla satışa çıkan Model Y Performance Türkiye fiyatı ise 4 milyon 418 bin 400 TL olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Tesla Model Y Performance tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: