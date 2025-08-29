Giriş
    Yeni Tesla Model Y Performance tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı

    Tesla, uzun süredir beklenen Model Y Performance versiyonunu tanıttı. 0’dan 100 km/s’e 3.5 saniyede çıkan Tesla Model Y Performance’in Türkiye fiyatı da resmen belli oldu.

    Yeni Tesla Model Y Performance tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tesla, tanıttığı yeni Model Y Performance ile elektrikli SUV segmentine daha sportif bir seçenek sundu. Yenilenen versiyon, hem performans hem de donanım açısından dikkat çeken geliştirmelerle geliyor.

    Model Y Performance neler sunuyor?

    Yeni Model Y Performance, çift motorlu dört çeker altyapısıyla 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı 250 km/s olan model, bu yönüyle Long Range AWD versiyonundan 49 km/s daha yüksek bir performans sunuyor. Ayrıca, 580 kilometrelik WLTP menziliyle uzun yol sürüşlerinde iddialı. Tesla, bu modelde daha yüksek kapasiteli yeni bir batarya paketi kullandığını belirtiyor.

    Yeni Tesla Model Y Performance tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Araçta yer alan adaptif süspansiyon sistemi, yol koşulları ve sürüş tarzına göre sürekli ayarlanarak daha dinamik bir deneyim sağlıyor. Bu özellik, diğer Model Y versiyonlarında bulunmayan sürüş modlarıyla destekleniyor. Gövde tasarımında ise arka rüzgarlık ve 21 inç Arachnid 2.0 jantlar öne çıkıyor. Daha iyi aerodinamik özellikler için ön ve arka tamponda da iyileştirmeler yapılmış durumda. Bu sayede daha düşük sürtünme katsayısı ve daha yüksek yere basma kuvveti elde ediliyor.

    İç mekânda da dikkat çeken iyileştirmeler mevcut. Orta konsolda artık 16 inçlik Ultra HD çözünürlüklü dokunmatik ekran yer alıyor. Spor koltuklar elektrikli ayar, ısıtma, havalandırma ve uyluk desteği sunuyor. Kabinde kullanılan karbon fiber detaylar sportif ruhu güçlendirirken, 15 hoparlörlü premium ses sistemi de standart olarak geliyor.

    Tesla Model Y Performance Türkiye fiyatı

    Avrupa’da 61.990 euro fiyatla satışa çıkan Model Y Performance Türkiye fiyatı ise 4 milyon 418 bin 400 TL olarak açıklandı.

