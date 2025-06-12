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Tam Boyutta Gör Opel, tamamen elektrikli Grandland serisine dört tekerlekten çekişli yeni bir versiyon ekledi. Bu hamleyle Grandland Electric, markanın dört tekerlekten çekiş sunan ilk elektrikli otomobili oldu.

Yeni çift motorlu Grandland Electric, Peugeot e-3008 ve e-5008 ile aynı güç aktarım sistemini paylaşıyor. Öndeki 210 bg’lik motor, arkaya eklenen 111 bg’lik ikinci motorla birlikte toplamda 321 beygir güç ve 508 Nm tork üretiyor. Bu sayede araç, 0’dan 100 km/s hıza 6.1 saniyede ulaşabiliyor.

Opel, performans kadar çekiş ve yol tutuşa da odaklandıklarını belirtiyor. Özellikle zorlu zeminlerde avantaj sağlayacak olan AWD (dört çeker) modu, iki motoru sürekli çalıştırarak maksimum güç sunuyor. Normal modda ise ön motor aktif olarak çalışırken, arka motor sürüş ihtiyacına göre devreye giriyor.

Tam Boyutta Gör Yeni versiyon, standart Grandland Electric'te de bulunan 73 kWsa batarya paketini kullanıyor. Tek motorlu önden çekişli modda yaklaşık 500 km menzil sunulabiliyor. Ancak çift motorlu moddaki menzili henüz resmi olarak açıklanmadı.

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Tasarımda da bazı farklar bulunuyor. Yeni ön ve arka tampon eklentileri ile 20 inç aerodinamik jantlar, aracın aerodinamik verimliliğini artırırken, diğer Grandland modellerinden ayrışmasını sağlıyor. Uyarlanabilir süspansiyon sistemi ise konforu artırmak adına standart olarak sunuluyor. Farklı yol koşullarına göre süspansiyonun tepkisi otomatik olarak ayarlanabiliyor.

Yeni Opel Grandland Electric AWD’nin teslimatlarına Eylül ayında başlanması planlanıyor. Fiyat konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Elektrikli Opel Grandland'in 4x4 versiyonu tanıtıldı

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