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    Yeni 2022 Toyota Yaris Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Toyota'nın B-SUV segmentindeki yeni modeli olan Yaris Cross sonunda Türkiye yollarına çıkıyor. 1.5 litre benzinli ve hibrit versiyonlarla gelen yeni Yaris Cross'un fiyat listesi haberimizde:
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    2022 Toyota Yaris Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    İki yıl önce resmi tanıtımı yapılan Toyota Yaris Cross uzun bir aranın ardından Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Yeni 2022 Toyota Yaris Cross fiyatı 667.800 TL'den başlıyor. Toyota, bu yıl için 1000 adet Yaris Cross getirmeyi planlamış.

    2022 Toyota Yaris Cross motor ve donanım seçenekleri

    2022 Toyota Yaris Cross, adından da anlaşılacağı üzere Yaris'in B-SUV versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. TNGA-B platformunu kullanan model, Türkiye'de Yaris'ten tanıdığımız üç silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motorlarla satılacak. Donanım seviyeleri ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olarak karşımıza çıkıyor.

    Yeni Yaris Cross'un 1.5 litre benzinli motoru 125 PS maksimum güç ve 153 Nm maksimum tork üretiyor. Multidrive S şanzımanla kombine edilen motorun yakıt tüketimi de 6,0 - 6,1 lt/100 km olarak açıklandı. 1.5 litre hibrit sistemdeki benzinli motor ise 116 PS güç ve 120 Nm tork üretiyor. Elbette buna elektrik motorunun sağladığı ekstra güç ve tork dahil değil. Bu versiyonun yakıt tüketimi de 4,6 - 4,8 lt/100 km şeklinde.

    Yeni 2022 Toyota Yaris Cross fiyat listesi
    Versiyon Fiyat
    Dream 667.800 TL
    Dream X-Pack 682.800 TL
    Flame X-Pack 712.100 TL

    Yeni 2022 Toyota Yaris Cross Hybrid fiyat listesi
    Versiyon Fiyat
    Dream 702.600 TL
    Dream X-Pack 717.600 TL
    Flame X-Pack 743.900 TL
    Passion X-Pack 829.300 TL

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