Yeni 2022 Toyota Yaris Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- 2022 Toyota Yaris Cross motor ve donanım seçenekleri
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İki yıl önce resmi tanıtımı yapılan Toyota Yaris Cross uzun bir aranın ardından Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Yeni 2022 Toyota Yaris Cross fiyatı 667.800 TL'den başlıyor. Toyota, bu yıl için 1000 adet Yaris Cross getirmeyi planlamış.
2022 Toyota Yaris Cross motor ve donanım seçenekleri
2022 Toyota Yaris Cross, adından da anlaşılacağı üzere Yaris'in B-SUV versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. TNGA-B platformunu kullanan model, Türkiye'de Yaris'ten tanıdığımız üç silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motorlarla satılacak. Donanım seviyeleri ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni Yaris Cross'un 1.5 litre benzinli motoru 125 PS maksimum güç ve 153 Nm maksimum tork üretiyor. Multidrive S şanzımanla kombine edilen motorun yakıt tüketimi de 6,0 - 6,1 lt/100 km olarak açıklandı. 1.5 litre hibrit sistemdeki benzinli motor ise 116 PS güç ve 120 Nm tork üretiyor. Elbette buna elektrik motorunun sağladığı ekstra güç ve tork dahil değil. Bu versiyonun yakıt tüketimi de 4,6 - 4,8 lt/100 km şeklinde.
|Versiyon
|Fiyat
|Dream
|667.800 TL
|Dream X-Pack
|682.800 TL
|Flame X-Pack
|712.100 TL
|Versiyon
|Fiyat
|Dream
|702.600 TL
|Dream X-Pack
|717.600 TL
|Flame X-Pack
|743.900 TL
|Passion X-Pack
|829.300 TL
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