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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TTNET İşyerim Paketleri 600.000 Aboneye Ulaştı!

8 yıl
3,1b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Teknolojiye yatırım yaparak büyümek isteyen işletmeler TTNET İşyerim Paketleri’ni Seçiyor

TTNET İŞYERİM PAKETLERİ

600.000 ABONEYE ULAŞTI!

TTNET İşyerim Paketleri, teknolojiye yatırım yaparak büyümek isteyen işletmelere en uygun çözümleri sunuyor.

İşletmelere tasarruf ve verimlilik sağlayan TTNET İşyerim Paketleri büyük bir ilgi görerek 600.000 aboneye ulaştı.

İşletmelerin, Türkiye’nin bilişim toplumu olma yolunda önemli bir rol üstlendiğini ve yeniliklere adapte olmalarıyla topluma örnek teşkil ettiklerini belirtenTTNET Müşteri Kazanımı ve Bağlılığı Direktörü Taylan Korkmazer“Kurulduğumuz günden bu yana işletmelere yönelik çalışmalarımızda; onlara özel tarife ve içerikler geliştirmeye önem veriyoruz. İşyerim paketlerimizin 600.000 aboneye ulaşması, işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerini ne kadar doğru tanımladığımızın ve bunlara uygun çözümler geliştirdiğimizin bir göstergesi. TTNET İşyerim paketleri işletmelere, verimlilik sağlayacak ve satışlarını artırmalarına yardımcı olacak çözümler içeriyor.” dedi.

TTNET İşyerim Paketleri, Şirketlerin Tüm İletişim İhtiyaçlarını Karşılıyor!

TTNET, bireysel kullanıcılara olduğu kadar işletmelere yönelik de kapsamlı ürün ve çözümler sunuyor.

TTNET İşyerim kullanıcılarına özel, ilk defa aylık ödeme modeliyle sunulan LOGO Start Paketi, işletmelerin satış, stok maliyet gibi günlük işlemlerini daha iyi yönetebilecekleri bir altyapı sunuyor. TTNET Hukuk Mevzuat Paketi, segment bazlı olarak, başta T.C. mevzuatı ve içtihatlar olmak üzere birçok hukuki bilginin güncel bilgilere işletmelerin en kolay ve en hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlıyor.

Üyelik Paketlerinden Size En Uygun Olanı Seçin!

 

TTNET İşyerim Paket İçerikleri

Başlangıç Paketi

Ekonomik Paket

Profesyonel Paketi

Profesyonel Ekstra Paketi

Güvenlik

TTNET Güvenik
3 Bilgisayar

TTNET Güvenik
3 Bilgisayar

TTNET Güvenik
5 Bilgisayar

TTNET Güvenik
10 Bilgisayar

TTNET WEBİM

-

.com/.org/.net Alan adı + 
1 MB Web alanı
+ Websihirbazı

.com/.org/.net Alan adı + 50 MB Web alanı + Websihirbazı

.com/.org/.net Alan adı + 250 MB Web alanı + Websihirbazı

Kurumsal E-Posta

-

5 Adet

5 Adet

10 Adet

Yerinde kurulum
ve eğitim

-

?

?

? + Teknik destek

TTNET Wifi

600dk/ay (3 kullanıcı)

600dk/ay (3 kullanıcı)

900dk/ay (5 kullanıcı)

1800dk/ay (10 kullanıcı)

Özel müşteri hizmetleri

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Paket fiyatı / Ay

4.5TL

9 TL

16 TL

31 TL

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