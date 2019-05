TTNET'le Her Şeyin Mümkün Olduğu Yeni Reklam Kampanyası!

"TTNET'le Her Şey Mümkün" diyerek başlattığı yeni dönemde, iletişim teknolojilerinin üç temel unsuru olan internet, televizyon ve telefonu sahiplenen TTNET, yeni reklam kampanyasını usta oyuncular Şener Şen ve Olgun Şimşek'in de katıldığı basın toplantısıyla tanıttı.

İnternet sayesinde ‘her şeyin mümkün olduğu' bir yer olan "Mümkünlü" Kasabası'nda geçen uzun soluklu yeni reklam kampanyası filmleri, TTNET'in yenilikçi ve zengin dünyası ile tüm Türkiye'yi buluşturacak.



Toplantının açılış konuşmasını yapan TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, Avrupa Komisyonu'nun Geleceğin İnterneti raporu sonuçlarına değinerek "Bu rapor çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Bugün %40 oranında olan internetten üzerinden temel ses ve data iletişiminin 2020 yılında %90'lara ulaşması bekleniyor. Aynı şekilde 2020 yılına kadar, internetin sosyal iletişim amacıyla kullanımının %30'lardan %85'lere yaklaşması; eğlence ihtiyacının %90'nın internetten karşılanması öngörülüyor. İnternetin ekonomik gelişmeye olan etkileri de araştırmada öne çıkıyor. Rapora göre internetin, güncel gelişme ve haberlere ulaşım amacıyla kullanımı %95'lere ulaşacak; üniversitelerde, mesleki eğitim ve yaşam boyu eğitim hizmetlerinde bu oran %90'larda olacak. İstihdamla ilgili tüm hizmetler için kullanım %90'ları aşarken, kamu uygulamaları %80 oranında internetten yapılabilir hale gelecek. Yani, insan hayatının gelecek 10 yıl içinde internetle çok daha fazla iç içe olacağını söyleyebiliriz. Türkiye'nin lider iletişim teknolojileri şirketi olarak bizler de bu doğrultuda ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyor, kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Amacımız, Türkiye'yi geleceğin internetine taşıyarak bilgi toplumuna dönüşüm sürecine katkı sağlamak... Ülkemizin her yöresinin kapsama alanımızda olmasını, insan hayatının her döneminde-bebeklikten çocukluğa, öğrenci hayatından iş hayatına, evlilikten emekliliğe kadar- yanında olmayı hedefliyoruz." dedi.



Yılmaz yeni reklam kampanyalarını sunuyor olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti ve "'TTNET'le Her Şey Mümkün' diyerek başlattığımız yeni dönemde, iletişimin tüm unsurlarını bir arada sunmaya odaklandık. Bu kapsamda hayatı kolaylaştıran yenilikçi servislerimiz Tivibu, IPtivibu ve TTNET Mobil'i peş peşe müşterilerimize sunduk. Böylece Üçlü Oyun'da TTNET dönemini başlattık. Genişbant hizmetleri ile ses, mesaj, görüntü, veri iletişiminde toplumun çeşitli kesimlerindeki sayısal farklılığı en aza indirgeyeceğiz. Amacımız, bu hizmetleri Türkiye'deki her eve götürmek. Toplumun tüm kesimlerine ve tüm gelir gruplarına ulaşmak. Türkiye'de herkesi internet vatandaşı yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda internetin herkes için faydalarını öne çıkartan yeni reklam kampanyamızı hayata geçiriyoruz. Çok değerli sanatçılarımız Şener Şen ve Olgun Şimşek ile "Mümkünlü Kasabası" aracılığıyla sizlerle buluşturuyor olmak bize ayrı bir memnuniyet veriyor. Mümkünlü neresi derseniz; Mümkünlü tüm Türkiye'dir." dedi.



Yeni reklam kampanyası ve ‘TTNET'le Her Şey Mümkün' vizyonunun detaylarını aktaran TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlker Koçak ise; "2010 yılında ‘TTNET'le Her Şey Mümkün' dediğimiz bir dönemi başlattık. Türkiye'de iletişim teknolojilerinin liderliğini üstlenen ve müşterilerinin tüm iletişim ihtiyaçlarını tek elden karşılama hedefiyle faaliyetlerini sürdüren bir kurum olarak interneti ülkemizin her köşesine ulaştırmak öncelikli hedefimiz. Yeni reklam kampanyamızda da temsili bir Türkiye olan Mümkünlü Kasabası aracılığıyla, günümüzdeki en etkili iletişim aracı olan internetin önemini daha iyi aktarabileceğimize inanıyoruz." dedi.



Bu kapsamdaki çalışmalarını her zaman daha ileriye taşıma hedefinde olduklarını belirten Koçak sözlerine şöyle devam etti: "'TTNET'le Her Şey Mümkün' diyerek sürdürdüğümüz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesi için bilgisayar sahipliğini ve internet kullanımını destekleyecek yepyeni bir kampanyayı daha hayata geçirdik. Bu yeni kampanyayla müşterilerimize, aylık 1TL'ye günlük internet paketi ve ayda 14,99TL'ten başlayan fiyatlarla bilgisayar sahibi olma imkânı sunuyoruz."



Büyük bir aradan sonra, uzun soluklu bir reklam projesi ile izleyicilerle buluşmanın heyecanını yaşadığını belirten Şener Şen; "TTNET, Türkiye'deki internet kullanımını teşvik edecek bir reklam filmi için teklif sunduğunda bunun heyecan verici bir çalışma olabileceğini düşündüm. Türkiye'nin bilgi toplumu olması yolunda internet kullanımının yaygınlaşmasını önemli ve gerekli buluyorum. Bu, TTNET'in yeni reklam kampanyasında rol almamda büyük oranda etkili oldu." dedi.



Şener Şen ile birlikte, TTNET gibi güçlü bir markanın reklam yüzü olmanın gurur verici olduğunu belirten Olgun Şimşek; "TTNET'in yeni kampanyasındaçok renkli ve eğlenceli bir öykü var. Ekipçe uyum içinde çalışarak keyif aldığımız çekimler sonrasında ortaya başarılı bir iş çıkardığımıza inanıyorum." dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı