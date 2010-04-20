Tuniq işlemci soğutucusu Tower120 Extreme'in Gümüş versiyonunu hazırladı

İşlemci soğutucularıyla tanınan Tuniq, Tower 120 Extreme modelinin Gümüş renkli versiyonunu satışa sunuyor. Yüksek performans kategorisinde yer alan işlemci soğutucusu, üç tanesi 8mm ve iki tanesi 6mm olmak üzere toplamda 5 adet Bakır ısı borusuyla geliyor. Çok sayıda Alüminyum yaprakla donatılan Tower 120 Extreme'de, 1200 - 2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve 20dbA gürültü yaratan 120mm çapında fan kullanılıyor.
Intel tarafında LGA 775, 1156 ve 1366, AMD tarafında ise Soket 754, 939, 940, AM2, AM2+ ve AM3 olmak üzere var olan işlemcilerin tamamına destek sunan Gümüş renkli işlemci soğutucusuna, TX-3 isimli termal pasta eşlik ediyor. Kutu içeriğinde PCI fan kontrolcüsü de yer alan soğutucunun Avrupa'da 50 Avro civarındaki son kullanıcı satış fiyatıyla raflardaki yerini alması bekleniyor.
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pclabs.com.tr/...
Tuniq tower da deneme fırsatım oldu yanlız biraz sesli calısıyor..