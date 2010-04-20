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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tuniq işlemci soğutucusu Tower120 Extreme'in Gümüş versiyonunu hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tuniq işlemci soğutucusu Tower120 Extreme'in Gümüş versiyonunu hazırladı
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İşlemci soğutucularıyla tanınan Tuniq, Tower 120 Extreme modelinin Gümüş renkli versiyonunu satışa sunuyor. Yüksek performans kategorisinde yer alan işlemci soğutucusu, üç tanesi 8mm ve iki tanesi 6mm olmak üzere toplamda 5 adet Bakır ısı borusuyla geliyor. Çok sayıda Alüminyum yaprakla donatılan Tower 120 Extreme'de, 1200 - 2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve 20dbA gürültü yaratan 120mm çapında fan kullanılıyor.

Intel tarafında LGA 775, 1156 ve 1366, AMD tarafında ise Soket 754, 939, 940, AM2, AM2+ ve AM3 olmak üzere var olan işlemcilerin tamamına destek sunan Gümüş renkli işlemci soğutucusuna, TX-3 isimli termal pasta eşlik ediyor. Kutu içeriğinde PCI fan kontrolcüsü de yer alan soğutucunun Avrupa'da 50 Avro civarındaki son kullanıcı satış fiyatıyla raflardaki yerini alması bekleniyor.

Tuniq işlemci soğutucusu Tower120 Extreme'in Gümüş versiyonunu hazırladı
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renklem 9 yıl
Noctua NH-D14 için inceleme:
pclabs.com.tr/...
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F.@.T.İ.H 9 yıl
Noctua NH-D14 şuan için en iyi hava sogutma çözümüdür ve sessizdir..

Tuniq tower da deneme fırsatım oldu yanlız biraz sesli calısıyor..
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Mertcan. 9 yıl
Noctua NH-D14 fan gürültüsü nasıl ? Bir de Cooler Master CM 690 kasama sığdırabilir miyim?
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milyondabir 9 yıl
suan en iyi hava sogutmalarin basinda geliyor ben renk olarak siyah daha guzel bence
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ReDComrade 9 yıl
ben beyenmedim:S
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renklem 9 yıl
Noctua NH-D14 aldım, iyi bir soğutucu olduğu birçok testte görünüyor. ama kasaya nasıl sığdıracağımı düşünüyorum.
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Batuist 9 yıl
Performansı nasıldır bilmem ama beni pek cezbetmedi açıkcası.. şeklini neden öyle yapmışlar acaba?? daha mı iyi soğutuyor diye!!
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OZKNaln 9 yıl
cok guzel ve beyendım ...
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