Tuniq yeni termal macunu TX-4'ü duyurdu

Sunbeamtech'in sahibi olduğu soğutucu çözümleri üreticisi Tuniq, TX-4 adını verdiği üst sınıf termal macununu duyurdu. Yeni nesil CPU ve GPU'ların, soğutucular ile daha iyi ısı transferi gerçekleştirebilmesi ve daha serin çalışmabilmesi için geliştirilen macun, 6.53 W/mK seviyesinde termal iletkenliğe sahip. 1ml'lik şırınga içerisinde gelen Tuniq TX-4, -45 ile 160 derece sıcaklıklarında görev yapabiliyor.

Bir önceki model olan TX-3'e kıyasla verimliliğinin ciddi şekilde arttırıldığı belirtilen TX-4'ün Mayıs ayında satışa sunulmasu bekleniyor.