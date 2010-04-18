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Tuniq yeni termal macunu TX-4'ü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,8b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sunbeamtech'in sahibi olduğu soğutucu çözümleri üreticisi Tuniq, TX-4 adını verdiği üst sınıf termal macununu duyurdu. Yeni nesil CPU ve GPU'ların, soğutucular ile daha iyi ısı transferi gerçekleştirebilmesi ve daha serin çalışmabilmesi için geliştirilen macun, 6.53 W/mK seviyesinde termal iletkenliğe sahip. 1ml'lik şırınga içerisinde gelen Tuniq TX-4, -45 ile 160 derece sıcaklıklarında görev yapabiliyor.

Bir önceki model olan TX-3'e kıyasla verimliliğinin ciddi şekilde arttırıldığı belirtilen TX-4'ün Mayıs ayında satışa sunulmasu bekleniyor.


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respire91 9 yıl
6.53 W/mK çok iyi bir değer bakalım testler nası olcak
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