Turkcell'den "10 Rumara" hizmet!

Cep numaranızı vermek istemediğinizde verebileceğiniz numara: Rumara

Cep telefonu numarasını paylaşmak istemeyen Turkcell'liler için artık ‘Rumara' dönemi başlıyor. Turkcelli'ler kendilerine özel Rumara'ları sayesinde cep telefonu numarası görünmeksizin arama yapabiliyor, ya da aranabiliyor

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, anonim kalmak isteyen, ancak mobil iletişim hakkından da mahrum kalmak istemeyenler için Türkiye'de bir ilk olan Rumara servisini kullanıma sundu. Turkcell müşterileri, cep telefonu numaralarını paylaşmak istemedikleri herhangi bir durumda, kendilerine özel tahsis edilen Rumara'yı kullanarak diğer Turkcell'lilerle anında görüşmeye başlayabiliyor. Rumara aboneleri sadece başka Rumara aboneleri değil, tüm Turkcell'liler tarafından aranabiliyor.

"Rumara", gazete ya da internette ilan yayınlarken (örneğin ev satar ya da kiralarken), internette gezinirken (arkadaşlık sitelerinde, forumlarda ya da bloglarda) ya da içinde bulunulan sosyal ortam gereği cep numarası vermek istemeyen Turkcell'liler için çok pratik bir çözüm sunuyor. Rumara servisine üye olan Turkcell hat sahipleri, orijinal cep numaralarından farklı, 6 haneli bir Rumara ediniyor; üstelik "Rumara"larını istedikleri zamanlarda kullanıma açıp kapamak da kendi ellerinde.

Rumara ile nasıl arama yapılır?

Bu yenilikçi servise üye olmak için ABONE RUMARA yazıp 2222'ye ücretsiz mesaj atmak ve gelen mesajı onaylamak yeterli. Ardından 6 haneli Rumara abonenin cebine gönderiliyor.

"Rumara"sı olan bir Turkcell'liyi aramak isteyen diğer Turkcell abonesi, mesaj bölümüne ARA yazıp boşluk bırakarak 6 haneli Rumara'yı yazıp 2222'ye gönderiyor. Onay mesajını yanıtladıktan sonra, önce arayanın cebi sonra da arananın cebi çalıyor ve görüşme başlıyor.

Turkcell'liler Rumara servisine haftada sadece 75 kuruşa üye olabiliyor ve diledikleri zaman RUMARA DEGISTIR yazıp 2222'ye mesaj göndererek "Rumara"larını 1TL karşılığında değiştirebiliyor. Rumara servisi kullanan bir Turkcell'liyi aramanın ücreti ise dakika başına 40 kuruş olarak ücretlendiriliyor.

Abonelerin "Rumara"larına ulaşılmasını istemedikleri zaman RUMARA KAPAT, tekrar kullanıma açmak içinse RUMARA AC yazarak 2222'ye ücretsiz mesaj atmaları yeterli.

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