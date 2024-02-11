Türkiye'de internet abone sayısı 94 milyona yükseldi: Hangi firmanın kaç abonesi var?

- Fiber kullanıcı sayısı artıyor
- Mobil abone sayısı 92.8 milyon oldu, Turkcell liderliğini sürdürüyor
- Türkiye Avrupa'nın en çok konuşan ülkesi olmaya devam ediyor
- Yorumlar
Bu verilere göre Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 94.3 milyona yükseldi. Internet abone sayısındaki yıllık artış oranı %3.2 oldu. 94.3 milyon internet abonesinin 19.5 milyonu sabit internet abonesiyken, 74.8 milyonununu mobil aboneler oluşturdu.
Fiber kullanıcı sayısı artıyor
19.5 milyon sabit internet abonesinin 10.9 milyonu xDSL, 6.5 milyonu fiber, 1.44 milyonu ise kablo internet abonesi oldu. xDSL abone sayısı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %3.5 düşerken, fiber abone sayısı %19.6 artarak büyümeye devam etti. Kablo internet kullanıcı sayısı ise geçen seneye göre %3.1 arttı.
İşletmeci bazında ise TTNet %56.5 ile en çok aboneye sahip firma oldu. TTNet'i %15 ile Superonline, %7.1 ile Vodafone Net, %6.5 ile Turksat ve %4.7 ile Turknet takip etti.
Mobil abone sayısı 92.8 milyon oldu, Turkcell liderliğini sürdürüyor
Mobil tarafta ise makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil olmak üzere abone sayısı 92.8 milyona ulaştı. 4.5G abone sayısı ise 85.4 milyon oldu. BTK verilerine göre aktif olarak 4.5G kullanan abone sayısı 69.5 milyon kişiye ulaştı.
Operatör bazında abone sayılarına baktığımızda ilk sırada 38.23 milyon aboneyle Turkcell'i görüyoruz. Onu, 28.43 milyon ile Vodafone, 26.15 milyon ile Türk Telekom takip ediyor. Mobil abonelerin %72'si faturalı müşteriler olurken, ön ödemeli müşteri oranı %28 oldu.
Türkiye Avrupa'nın en çok konuşan ülkesi olmaya devam ediyor
Abone başına aylık mobil telefonla konuşma süresine baktığımızda Türkiye'nin yine Avrupa'nın en çok telefonla konuşan ülkesi olduğunu görüyoruz. Aylık ortalama 490 dakika konuşma süresine sahip Türkiye, 239 dakika ortalamaya sahip Avrupa ülkelerinin çok üzerinde bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.