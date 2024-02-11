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    Türkiye'de internet abone sayısı 94 milyona yükseldi: Hangi firmanın kaç abonesi var?

    BTK, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait pazar verilerini yayınladı. Bu verilere göre Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 94.3 milyona yükseldi. Peki operatörlerin abone sayısı ne kadar?
    Türkiye'de internet abone sayısı 94 milyona yükseldi Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Elektronik  Haberleşme Sektörü'ne yönelik 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait pazar verilerini yayınladı.

    Bu verilere göre Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 94.3 milyona yükseldi. Internet abone sayısındaki yıllık artış oranı %3.2 oldu. 94.3 milyon internet abonesinin 19.5 milyonu sabit internet abonesiyken, 74.8 milyonununu mobil aboneler oluşturdu.

    Türkiye'de internet abone sayısı 94 milyona yükseldi Tam Boyutta Gör

    Fiber kullanıcı sayısı artıyor

    19.5 milyon sabit internet abonesinin 10.9 milyonu xDSL, 6.5 milyonu fiber, 1.44 milyonu ise kablo internet abonesi oldu. xDSL abone sayısı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %3.5 düşerken, fiber abone sayısı %19.6 artarak büyümeye devam etti. Kablo internet kullanıcı sayısı ise geçen seneye göre %3.1 arttı.

    İşletmeci bazında ise TTNet %56.5 ile en çok aboneye sahip firma oldu. TTNet'i %15 ile Superonline, %7.1 ile Vodafone Net, %6.5 ile Turksat ve %4.7 ile Turknet takip etti.

    Mobil abone sayısı 92.8 milyon oldu, Turkcell liderliğini sürdürüyor

    Mobil tarafta ise makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil olmak üzere abone sayısı 92.8 milyona ulaştı. 4.5G abone sayısı ise 85.4 milyon oldu. BTK verilerine göre aktif olarak 4.5G kullanan abone sayısı 69.5 milyon kişiye ulaştı.

    Operatör bazında abone sayılarına baktığımızda ilk sırada 38.23 milyon aboneyle Turkcell'i görüyoruz. Onu, 28.43 milyon ile Vodafone, 26.15 milyon ile Türk Telekom takip ediyor. Mobil abonelerin %72'si faturalı müşteriler olurken, ön ödemeli müşteri oranı %28 oldu.

    Türkiye'de internet abone sayısı 94 milyona yükseldi Tam Boyutta Gör
    Abone başına gelire baktığımızda, 2023'ün üçüncü çeyrek rakamlarına göre Turkcell'in 132.8 TL ile yine zirvede olduğunu görüyoruz. Vodafone 111.8 TL, TT Mobil ise 101.9 TL ile Turkcell'i takip ediyor.

    Türkiye Avrupa'nın en çok konuşan ülkesi olmaya devam ediyor

    Abone başına aylık mobil telefonla konuşma süresine baktığımızda Türkiye'nin yine Avrupa'nın en çok telefonla konuşan ülkesi olduğunu görüyoruz. Aylık ortalama 490 dakika konuşma süresine sahip Türkiye, 239 dakika ortalamaya sahip Avrupa ülkelerinin çok üzerinde bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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