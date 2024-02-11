Türkiye'de internet abone sayısı 94 milyona yükseldi: Hangi firmanın kaç abonesi var?

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü'ne yönelik 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait pazar verilerini yayınladı.

Bu verilere göre Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 94.3 milyona yükseldi. Internet abone sayısındaki yıllık artış oranı %3.2 oldu. 94.3 milyon internet abonesinin 19.5 milyonu sabit internet abonesiyken, 74.8 milyonununu mobil aboneler oluşturdu.

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Fiber kullanıcı sayısı artıyor

19.5 milyon sabit internet abonesinin 10.9 milyonu xDSL, 6.5 milyonu fiber, 1.44 milyonu ise kablo internet abonesi oldu. xDSL abone sayısı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %3.5 düşerken, fiber abone sayısı %19.6 artarak büyümeye devam etti. Kablo internet kullanıcı sayısı ise geçen seneye göre %3.1 arttı.

İşletmeci bazında ise TTNet %56.5 ile en çok aboneye sahip firma oldu. TTNet'i %15 ile Superonline, %7.1 ile Vodafone Net, %6.5 ile Turksat ve %4.7 ile Turknet takip etti.

Mobil abone sayısı 92.8 milyon oldu, Turkcell liderliğini sürdürüyor

Mobil tarafta ise makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil olmak üzere abone sayısı 92.8 milyona ulaştı. 4.5G abone sayısı ise 85.4 milyon oldu. BTK verilerine göre aktif olarak 4.5G kullanan abone sayısı 69.5 milyon kişiye ulaştı.

Operatör bazında abone sayılarına baktığımızda ilk sırada 38.23 milyon aboneyle Turkcell'i görüyoruz. Onu, 28.43 milyon ile Vodafone, 26.15 milyon ile Türk Telekom takip ediyor. Mobil abonelerin %72'si faturalı müşteriler olurken, ön ödemeli müşteri oranı %28 oldu.

Tam Boyutta Gör Abone başına gelire baktığımızda, 2023'ün üçüncü çeyrek rakamlarına göre Turkcell'in 132.8 TL ile yine zirvede olduğunu görüyoruz. Vodafone 111.8 TL, TT Mobil ise 101.9 TL ile Turkcell'i takip ediyor.

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Türkiye Avrupa'nın en çok konuşan ülkesi olmaya devam ediyor

Abone başına aylık mobil telefonla konuşma süresine baktığımızda Türkiye'nin yine Avrupa'nın en çok telefonla konuşan ülkesi olduğunu görüyoruz. Aylık ortalama 490 dakika konuşma süresine sahip Türkiye, 239 dakika ortalamaya sahip Avrupa ülkelerinin çok üzerinde bulunuyor.

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