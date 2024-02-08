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    Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25 milyona yaklaştı

    Vodafone Türkiye, 2023-24 mali yılı 3. çeyrek sonuçarını açıkladı. Mobil abone sayısı 24,9 milyona ulaştı. Dijital servislerden 13 milyar TL gelir elde edildi.  
    Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25 milyona yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye, Nisan ayında başlayan 2023-24 mali yılının 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirketin servis gelirleri 13 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

    Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı Aralık 2023 sonunda 24,9 milyon, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 29,1 milyon oldu. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın %78’ini oluşturdu ve 19.4 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

    Dijital kanalların aktif kullanıcı sayısı 17,5 milyona ulaştı

    Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,5 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi (işlem sayısı) ise 390 milyon oldu.

    1,227 petabyte internet kullanıldı

    Ekm-Aralık 2023 döneminde toplam mobil data kullanımı 1,227 petabyte olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18,7 artış yaşandı.

    Vodafone Türkiye'nin e-ticaret pazaryeri Her Şey Yanımda'nın ziyaret edilme sayısı 178 milyona ulaştı. Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5,1 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi.

    Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2023-24 mali yılının 3. çeyrek performansını şöyle değerlendirdi: 

    “Vodafone Türkiye olarak, başarılı bir dönemi daha geride bıraktık. Buna göre, Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerimiz 13 milyar TL olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ettik. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17.5 milyona ulaştı. Müşterilerimiz için en iyi deneyimi sunmaya ve ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 21 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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