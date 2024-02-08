Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25 milyona yaklaştı

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, Nisan ayında başlayan 2023-24 mali yılının 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirketin servis gelirleri 13 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı Aralık 2023 sonunda 24,9 milyon, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 29,1 milyon oldu. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın %78’ini oluşturdu ve 19.4 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

Dijital kanalların aktif kullanıcı sayısı 17,5 milyona ulaştı

Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,5 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi (işlem sayısı) ise 390 milyon oldu.

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1,227 petabyte internet kullanıldı

Ekm-Aralık 2023 döneminde toplam mobil data kullanımı 1,227 petabyte olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18,7 artış yaşandı.

Vodafone Türkiye'nin e-ticaret pazaryeri Her Şey Yanımda'nın ziyaret edilme sayısı 178 milyona ulaştı. Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5,1 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2023-24 mali yılının 3. çeyrek performansını şöyle değerlendirdi:

“Vodafone Türkiye olarak, başarılı bir dönemi daha geride bıraktık. Buna göre, Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerimiz 13 milyar TL olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ettik. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17.5 milyona ulaştı. Müşterilerimiz için en iyi deneyimi sunmaya ve ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz..

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