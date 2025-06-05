Türkiye'nin gizli Nükleer Denizaltı projesi su yüzüne çıktı! İşte NÜKDEN'e dair ilk detaylar!

?? Mavi Vatan için yeni hedeflere dair çalışmalar sürüyor! Denizlerin yeni hakimi olması için Türkiye nükleer denizaltı yarışına NÜKDEN ile giriyor. Proje detayları, zorluklar ve hedefler videomuzda.

Türkiye'nin savunma sanayiinde tarihi bir adım olan NÜKDEN projesi resmen duyuruldu! Bu videoda, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz'ın 12. Deniz Sistemleri Semineri'nde açıkladığı, Türkiye'nin ilk nükleer denizaltı projesi NÜKDEN'in detaylarını derinlemesine inceliyoruz. MİLDEN (Milli Denizaltı) projesinin ardından gelen bu stratejik hamlenin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcılığını ve "Mavi Vatan" doktrini kapsamındaki hareket kabiliyetini nasıl bir üst seviyeye taşıyacağını aktarmaya çalışıyoruz.

NÜKDEN projesinin ardındaki stratejik gerekçeler neler? Bir nükleer denizaltının, Türkiye'nin milli uçak gemisi liderliğindeki görev gruplarına ne gibi avantajlar sağlayacağını, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz gibi stratejik bölgelerde Türkiye'nin uzun süreli varlık gösterme hedefine nasıl katkıda bulunacağını masaya yatırıyoruz. Bu dev projenin sadece askeri değil, aynı zamanda Türkiye'nin akademik ve sanayi ekosistemini de nasıl dönüştüreceğini, yerli ve milli kabiliyetlerin hangi alanlarda ön plana çıkacağını konuşuyoruz.

Projenin en kritik bileşeni olan nükleer reaktör tipi konusundaki son gelişmeler neler? Erimiş Tuz Reaktörleri (MSR) neden öne çıkıyor ve bu reaktörlerin deniz platformları için avantajları nelerdir? NÜKDEN projesinin tahmini süresi, MİLDEN projesinden elde edilen tecrübeler ışığında nasıl şekillenecek? Türkiye'nin nükleer denizaltı üretme yolculuğundaki teknolojik, yasal ve uluslararası zorlukları ve fırsatları ele alıyoruz.

Bu videoda, NÜKDEN projesinin Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç dengelerindeki yerini nasıl etkileyeceğini, savunma stratejilerine ne gibi yenilikler getireceğini ve gelecekte Türk donanmasını nelerin beklediğini tartışıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, NÜKDEN projesi hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın! Kanalımıza abone olarak Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.