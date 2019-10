Türkiye'nin Otopark Arama Sorununa Çözüm: Kolaypark.net

Türkiye'de araç kullanan sürücülerin bir çoğu otopark sorunuyla hemen hemen her gün karşıya gelmektedirler. Özellikle büyükşehirlerde ve kalabalık yerleşim yerlerinde özellikle hafta sonları park yeri bulmak neredeyse imkansız hale geliyor. Her ne kadar inşa edilen otoparklar gün geçtikçe artsa da her yıl inşa edilen otopark sayısı, trafiğe çıkan yeni araç sayısı ile doğru orantılı ilerlemiyor. Bu yüzden ilerleyen süreçte kalabalık yerleşim yerlerinde park yeri bulmak oldukça güç hale gelecek.



Otopark bulma sorununa Kolaypark.net sürücülere farklı otopark alternatifleri sunuyor. Gideceğiniz yerdeki otoparkları listeleyerek size en yakın otoparkı bulabiliyorsunuz. Merkezi yerlerdeki ve cadde üzerlerindeki otoparkları her zaman görüp, ilk tercihlerimiz bu otoparklar olsa da çoğu zaman bu otoparklarda yer bulunamayabiliyor. Kolaypark.net sayesinde gideceğiniz yerdeki otoparkları listeleyip, cadde üzerindeki otopark haricinde ara sokaklardaki otoparkları bularak, otopark arama stresi yaşamadan aracınızı otoparka park edebilirsiniz.

Otopark bulmak için artık daha çok alternatifiniz olacağı gibi farklı kategorilerde de arama yapabilirsiniz. Yol üstü otoparklar, açık otoparklar, kapalı otoparklar ve katlı otoparklar olarak kategorilere ayrılan otoparklar sayesinde tam size uygun otoparkı bulabilirsiniz. Örneğin aracımı her otoparka park etmem kapalı bir otoparka park etmek istiyorum diyen bir sürücü için kapalı otoparklar ve katlı otoparklar filtresini uygulayarak gideceğiniz yerdeki kapalı otoparkları ve katlı otoparkları görebilirsiniz. Bu sayede aracınızı size en uygun otoparka park etmiş olacaksınız.

Özellikle büyükşehirlerde sürücüler bazen yolları karıştırabiliyorlar ve otopark arayıp bulmak çok zaman aldığı için gitmek istedikleri yerlere geç kalabiliyorlar. Bunun önüne geçmek için Kolaypark.net üzerinden gitmek istediğiniz yere en yakın ve size en uygun otoparkı bulduktan sonra konum kısmındaki haritayı görüntüleyerek navigasyonunuzu başlatabilirsiniz. Bu sayede size en uygun otoparka en kısa yoldan en kısa sürede ulaşmış olacaksınız.

Aracımı sadece park etmek istemiyorum, ben işlerimi hallederken aracım yıkansın diyenlerdenseniz çözümünüz yine Kolaypark.net'te. Oto yıkama ve vale hizmet bilgilerini otoparkların bilgi kısmında görebilirsiniz. Bu sayede sadece otopark aramakla kalmayıp, otoparkların verdikleri hizmetlere göre ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılayan otoparkı bulabilirsiniz. Gün geçtikçe sayısı artan elektrikli araçları da unutmadık. Otoparklarda elektrikli şarj istasyonu hizmet bilgilerini de otoparklar bilgilerine ekleyerek, siz işlerinizi hallederken aracınızın şarj olabileceği otoparkları sizlere sunduk.



Sürücüler bazen otoparaklarla ilgili sorunlar ve olumsuz durumlar yaşayabiliyorlar. Hiç bir sürücü sorun yaşama ihtimalinin bulunduğu bir otoparka aracını park etmek istemez. Bu nedenle sürücüler otoparklara yorum yapabiliyorlar ve puan verebiliyorlar. Sorun yaşayan bir sürücü veya memnuniyetini dile getirmek isteyen kullanıcılar ziyaret ettikleri otoparklara yorum yapıp puan vererek daha sonra o otoparka gitmeyi düşünen sürücülere fikir vermiş oluyor ve herhangi bir olumsuzluk yaşama ihtimali en aza indirgeniyor.

Otopark fiyatları il, ilçe ve semte göre geniş bir fiyat aralığına sahip. Bütün bu özellikleri kullanıcılarımıza sunarken aynı zamanda cebinizi de düşündük. Sisteme kayıtlı otoparkların yaklaşık %90'ında otopark fiyat bilgisi görüntülenebilmektedir. Gitmek istediğiniz otoparka ait fiyat tablosunu otopark bilgilerinde görebilirsiniz. Otomobil, minibüs, otobüs ve motosiklet olarak fiyatları kategorize ettiğimiz otoparklarda aracınızın tipine göre fiyat listesini görebilirsiniz.

Kolaypark.net şu an için sadece İstanbul'da hizmet vermektedir. Sisteme kayıtlı 999 otopark ile her geçen gün sisteme kayıtlı otopark sayısı artmaktadır. Siz de otopark bulma stresi yaşamadan ve zaman kaybı yaşamadan size en uygun otoparkı bulmak isterseniz, Kolaypark.net adresinden otoparkları listelemeye başlayabilirsiniz.

