Sony PlayStation®ve Codemasters’dan dev işbirliği

Türkiye’deki yarışseverleri,

F1 2010 ile Sony buluşturacak

Yenilikçi teknolojileri ile hayalleri gerçekleştirerek, insanların hayatına değer katan dünya devi Sony ile dünyanın lider oyun geliştiricisi ve “en çok satan oyun”ların yapımcısı Codemasters, nefeslerini tutup, heyecanla F1 2010’u bekleyen yarış ve oyunseverlerin karşısına sevindirici

bir gelişme ile çıktı. Sony ve Codemasters arasında yapılan anlaşmaya göre, Ekim ayında piyasada olan F1 2010 oyununun dağıtımını Sony üstlendi. Bu dev işbirliği sayesinde oyun tutkunları, Sony’nin efsanevi oyunlarının yanı sıra Codemasters’ın muhteşem oyunlarına da sahip olabilecek.

Teknolojide dünya devi ve oyun sektörünün en güçlü oyuncusu PlayStation® markasının sahibi Sony ile dünyanın lider oyun geliştiricisi ve en çok satan interaktif eğlence ürünlerinin yayıncısı Codemasters, oyun deneyimini farklı bir boyuta taşımak üzere güçlerini birleştirdi. Sony ve Codemasters, bu işbirliği kapsamında, ilk olarak, piyasada olan ve büyük bir heyecanla beklenen F1 2010’u, Türkiye’deki motorsporları ve oyun tutkunları ile buluşturacak. 2010’un en büyük oyun tanıtımlarından biri olan F1 2010 ile başlayan işbirliği kapsamında Sony, Codemasters’ın portföyündeki diğer oyunların da dağıtımını üstlenecek.

“İlk adımı Codemasters ile attık, hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz”

Sony’nin PlayStation® ile oyun dünyasına yön verdiğini ve oyun geliştiricilerle işbirliği yaparak, bu alanda ciddi bir büyüme hedefi olduğunu vurgulayanSony Eurasia A.Ş. Kişisel Eğlence Ürün Grup MüdürüÖzgür Kirazcı yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: “Sony Türkiye olarak, 2010 yılında kitlelerle yepyeni PlayStation® oyunlarımızı buluşturduk ve hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu zamana kadar Sony Türkiye olarak, PlayStation® için kendimize ait (Sony Computer Entertainment’a ait) oyunlarını getiriyorduk. 2010 ve 2011 hedeflerimizde, işimizin en önemli parçası olan oyun bölümünü büyütmek var. Büyümeye giden yolda, Sony’ye ait oyunların yanı sıra diğer oyun geliştiricilerin oyunlarının satış ve dağıtımını da üzerimizden gerçekleştireceğiz. Bu konuda ilk ve en büyük adımı, dünya çapında çok önemli bir şirket olan Codemasters ile küresel olarak yaptığımız işbirliği ile atıyoruz. Sony olarak, F1 2010’un Türkiye’de dağıtımını gerçekleştirmenin ve meraklılarıyla buluşturmanın heyecanı içindeyiz.”

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