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    Anlık Bildirim

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (Haziran 2025)

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı. Bulut tabanlı oyun hizmetine bu hafta The Last Spell ve Tokyo Xtreme Racer dahil 6 yeni oyun ekleniyor.     

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (Haziran 2025) Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. The Last Spell ve Tokyo Xtreme Racer dahil olmak üzere 5 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Nice Day for Fishing, Cash Cleaner Simulator, Tokyo Xtreme Racer, The Last Spell, Tainted Grail: The Fall of Avalon ve Torque Drift 2 dahil 6 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    • Premium paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL
    • Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.400 TL ve 6 aylık 2.660 TL
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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