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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. The Last Spell ve Tokyo Xtreme Racer dahil olmak üzere 5 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Nice Day for Fishing, Cash Cleaner Simulator, Tokyo Xtreme Racer, The Last Spell, Tainted Grail: The Fall of Avalon ve Torque Drift 2 dahil 6 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nice Day for Fishing (Steam)

Cash Cleaner Simulator (Steam)

Tokyo Xtreme Racer (Steam)

The Last Spell (Steam)

Tainted Grail: The Fall of Avalon (Steam)

Torque Drift 2 (Epic Games Store)

Nvidia oyuncuları üzecek 1 gün önce eklendi

GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL

paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.400 TL ve 6 aylık 2.660 TL

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GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (Haziran 2025)

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