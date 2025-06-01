GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (Haziran 2025)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Nice Day for Fishing, Cash Cleaner Simulator, Tokyo Xtreme Racer, The Last Spell, Tainted Grail: The Fall of Avalon ve Torque Drift 2 dahil 6 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Nice Day for Fishing (Steam)
- Cash Cleaner Simulator (Steam)
- Tokyo Xtreme Racer (Steam)
- The Last Spell (Steam)
- Tainted Grail: The Fall of Avalon (Steam)
- Torque Drift 2 (Epic Games Store)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL
- Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.400 TL ve 6 aylık 2.660 TL
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!