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TV satışları yılın üçüncü çeyreğinde arttı LCD TV öne çıktı

Televizyon satışları yılın üçüncü çeyreğinde artış gösterdi. Öne çıkan TV teknolojileri ve firmalar arası rekabette son durum.
11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TV satışları yılın üçüncü çeyreğinde arttı LCD TV öne çıktı
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Youtube başta olmak üzere online video hizmetlerinin yaygınlaştığı günümüzde televizyon pazarı da büyümeye devam ediyor. DisplaySearch firmasının yaptığı global pazar araştırmasına göre yılın üçüncü çeyreğinde satılan 53 milyon ünite ile TV pazarı yıllık bazda %6, bir önceki çeyreğe göreyse %11 büyüdü. Özellikle Kuzey Amerika pazarında tahminlerin de üzerinde gerçekleşen talep ve satışlarda %21 artışın gerçekleştiği Çin pazarı büyümenin hızının arkasındaki itici güçler olarak değerlendiriliyor.

TV satışları yılın üçüncü çeyreğinde arttı LCD TV öne çıktı
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Kaynak: DisplaySearch

Açıklanan rakamlara göre ilk defa bu yılın üçüncü çeyreği ile birlikte LCD TV'lerin %50'lik pazar payına ulaştığına dikkat çekilirken, oluşan pazar durumuna göre toplam satışın %57'sini düz panel televizyonların oluşturduğu bildiriliyor. DisplaySearch tarafından hazırlanan rapora göre, Samsung hakim pozisyonunu korumaya devam ediyor, Sharp ise büyüme hızı ile dikkat çekiyor. Yılın üçüncü çeyreğinde %22.5 olan pazar payı ile lider durumdaki Samsung'u %13.3'lük pay ile Sony, %10.9 ile LG, %8.6 ile Panasonic ve %8 ile Sharp'ın takip ettiği belirtiliyor.

TV satışları yılın üçüncü çeyreğinde arttı LCD TV öne çıktı
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Kaynak: DisplaySearch

Ayrıca Çin, Latin Amerika, Asya-Pasifik ve MEA gibi gelişmekte olan bölgelerde CRT TV'lerin en popüler teknoloji olduğu, Plazma TV satışlarının yıllık bazda %37 artarak 3.8 milyon üniteye ulaştığı ve toplam LCD satışlarında %36'lık pay ile ağırlığın 32" modellerde olduğunun altı çizildi. 3. çeyrek rakamları üreticileri memnun ederken cevabı merakla beklenen yeni soru ise yılın son çeyreğinde oluşacak tablo. Zira etkilerini bir süredir hissettiren küresel ekonomik kriz nedeniyle araştırmayı yapan DisplaySearch, son çeyrekte pazarın durgunluk yaşayacağı tahmininde bulundu.


http://www.displaysearch.com/ Yorum Yaz
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01Mrt 11 yıl
fiyatlar gerçekten çok düştü.. satışlar patladı... işine yaramayan bile alıyor... :D
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