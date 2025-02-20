LCD oyuncu monitörü pazarında durgunluk başladı, OLED pazarı yükselişte

LCD oyuncu monitörü pazarı sıkıntıda
Yapılan pazar araştırmalarına göre, 144Hz üzerindeki LCD monitör pazarının 2025 yılında yüzde 5 yükselmesi ve 34 milyon satışa ulaşması bekleniyor. Geçen yıl 32.42 milyon adet satan pazar, yüzde 12 yükseliş yaşamıştı.
2023 yılında düzenlenen Hangzhou Asya Oyunları ve Black Myth: Wukong gibi yapımların çıkışı, Çinli üreticilerin yüzde 20 ve yüzde 50 arasında artış yaşamasını sağladı. Bu yıl ise oyun dünyasını hareketlendirecek bir etkinlik beklenmiyor.
Ayrıca LCD monitör tarafında 165Hz panellerin standart hale gelmesi ve fiyat rekabetinin çok yoğun yaşanması markaları bu panellerden uzaklaştırmaya başladı. Diğer taraftan OLED monitör pazarı yükselişine devam ediyor. 2024 yılında yüzde 132 artış yaşayan pazarın 2025 yılında ise yüzde 40 büyümesi bekleniyor. Özellikle 27 inç ve 31.5 inçlik OLED oyuncu monitörlerinin revaçta olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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