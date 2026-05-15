MAN’dan yeni elektrikli kamyon hamlesi: 480 km menzilli eTGM geldi

MAN, tamamen elektrikli kamyon ailesinin son üyesi olan MAN eTGM modelini resmen tanıttı. Milano’daki Transpotec Logitec fuarında görücüye çıkan araç, markanın orta sınıf dağıtım kamyonu segmentindeki elektrikli dönüşümünü tamamlıyor.

MAN eTGM özellikleri

Tam Boyutta Gör 16 tonluk yeni eTGM, MAN’ın ürün gamında eTGL ile büyük eTGX ve eTGS modelleri arasına konumlanıyor. Şirket, modeli özellikle şehir içi dağıtım, belediye hizmetleri, inşaat sektörü ve bölgesel lojistik operasyonları için geliştirdiğini belirtiyor.

Yeni modelde MAN’ın daha büyük elektrikli kamyonlarında kullanılan modüler altyapı tercih edilmiş. Batarya sistemi, yüksek voltaj mimarisi, termal yönetim teknolojileri ve elektrik motoru gibi birçok bileşen doğrudan eTGX ve eTGS modellerinden uyarlanmış durumda. Böylece marka, üretim maliyetlerini düşürürken ortak parça kullanımından doğan verimlilik avantajını da artırmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör MAN eTGM, 2 ila 4 batarya paketiyle satın alınabilecek. Her bir paket 80 kWsa net kapasite sunarken en yüksek versiyonda toplam kapasite 320 kWsa’e ulaşıyor. Bu sayede kamyonun menzili 480 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ancak elektrikli kamyonlarda sıkça görüldüğü gibi daha büyük batarya tercih edildiğinde taşıma kapasitesinde düşüş yaşanıyor.

Araç, 375 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor. Dört bataryalı versiyonda yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj süresi yaklaşık 43 dakika olarak açıklanıyor. Kamyonda görev yapan merkezi elektrik motoru 210 kW güç ve 800 Nm tork üretiyor. Sistem, MAN’ın iki vitesli TipMatic 2 şanzımanıyla birlikte çalışıyor.

Marka, özellikle enerji geri kazanım sistemine dikkat çekiyor. Üç farklı seviyede ayarlanabilen rejeneratif frenleme sayesinde dur-kalk trafikte yüksek verimlilik elde edildiği belirtiliyor. Araç ayrıca tek pedal sürüş desteği de sunuyor.

Tam Boyutta Gör MAN, eTGM’nin maksimum 10.6 ton şasi taşıma kapasitesi sunduğunu açıklıyor. Römorkla birlikte toplam yüklü kombinasyon ağırlığı ise 33 tona kadar çıkabiliyor. Bu özellikleri sayesinde modelin market lojistiği, atık yönetimi, belediye hizmetleri ve inşaat gibi farklı alanlarda kullanılabileceği ifade ediliyor.

Yeni eTGM’nin üretimi gelecek yıl Polonya’nın Krakow kentindeki fabrikada başlayacak. Araç, dizel modellerle aynı üretim hattında üretilecek. MAN yöneticisi Friedrich Baumann ise bataryalı elektrikli sistemlerin yüzde 70’in üzerindeki verimlilikleri sayesinde taşımacılık sektörünün geleceğinde temel çözüm olacağını savunuyor.

