67 bin dolara teknoloji bombası: Li Auto L9 Çin'de satışa çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Li Auto, Çin pazarındaki en önemli modellerinden biri olan Li Auto L9’un yeni neslini resmen tanıttı. 67.600 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan model, hem teknoloji hem de performans tarafında ciddi bir güncelleme almış durumda.

Daha modern tasarım, tanıdık kimlik

Tam Boyutta Gör Yeni L9, markanın “Star Ring” LED imzasını koruyor ancak daha kesintisiz ve üç renkli aydınlatma yapısıyla geliyor. Ön bölümde ADB Matrix farlar ve yaklaşma anında çalışan ışık animasyonları dikkat çekiyor. Gövde oranları da yeniden elden geçirilmiş; daha kısa ön burun ve uzatılmış arka bölümle daha dengeli bir profil elde edilmiş.

Efsane geri döndü: İlk elektrikli Polo GTI tanıtıldı 16 sa. önce eklendi

Kabinde tek ekranlı dijital dönüşüm

İç mekânda en büyük değişim ekran tarafında gerçekleşmiş. Önceki çift ekran yapısı kaldırılarak yerine 29 inçlik 6K çözünürlüklü ultra geniş bir panel yerleştirilmiş. Sistem Snapdragon 8797 Elite işlemciyle çalışıyor ve yüksek yapay zekâ işlem gücü sunuyor.

Teknoloji seviyesi bir üst ligde

Tam Boyutta Gör Yeni L9’un üst versiyonunda 4 LiDAR sensörü ve özel 5 nm işlemci çifti bulunuyor. Bu yapı sayesinde şehir içi ve otoyolda gelişmiş yarı otonom sürüş (NOA) desteği sunuluyor. Ayrıca yeni “800V aktif süspansiyon” sistemi her tekerleği bağımsız kontrol ederek gövde hareketlerini neredeyse tamamen bastırıyor. Steer-by-wire direksiyon ve elektronik fren sistemi de ilk kez bu modelde yer alıyor.

Performans ve şarj verileri

Li Auto L9, 1.5 litrelik menzil uzatıcı motor ve çift elektrik motorlu yapısıyla toplam 563 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 4.9 saniye olan büyük SUV; 72.7 kWsa batarya ile 420 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Menzil uzatıcı motor sayesinde toplam menzili 1650 km'ye kadar ulaşıyor. Batarya, 10 dakikada %10'dan %80 doluluğa ulaşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bu fiyata bu lüks: Yeni Li Auto L9 satışa sunuldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: