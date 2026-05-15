67 bin dolara teknoloji bombası: Li Auto L9 Çin'de satışa çıktı

Li Auto, Çin pazarındaki en önemli modellerinden biri olan Li Auto L9’un yeni neslini resmen tanıttı. 67.600 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan model, hem teknoloji hem de performans tarafında ciddi bir güncelleme almış durumda.
Daha modern tasarım, tanıdık kimlik
Kabinde tek ekranlı dijital dönüşüm
İç mekânda en büyük değişim ekran tarafında gerçekleşmiş. Önceki çift ekran yapısı kaldırılarak yerine 29 inçlik 6K çözünürlüklü ultra geniş bir panel yerleştirilmiş. Sistem Snapdragon 8797 Elite işlemciyle çalışıyor ve yüksek yapay zekâ işlem gücü sunuyor.
Teknoloji seviyesi bir üst ligde
Performans ve şarj verileri
Li Auto L9, 1.5 litrelik menzil uzatıcı motor ve çift elektrik motorlu yapısıyla toplam 563 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 4.9 saniye olan büyük SUV; 72.7 kWsa batarya ile 420 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Menzil uzatıcı motor sayesinde toplam menzili 1650 km'ye kadar ulaşıyor. Batarya, 10 dakikada %10'dan %80 doluluğa ulaşıyor.
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.