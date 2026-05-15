    67 bin dolara teknoloji bombası: Li Auto L9 Çin'de satışa çıktı

    Li Auto, amiral gemisi SUV modeli Li Auto L9’un yenilenen versiyonunu tanıttı. 420 km elektrikli menzil, 10 dakikalık hızlı şarj ve gelişmiş otonom sürüş sistemiyle dikkat çekiyor.

    Li Auto, Çin pazarındaki en önemli modellerinden biri olan Li Auto L9’un yeni neslini resmen tanıttı. 67.600 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan model, hem teknoloji hem de performans tarafında ciddi bir güncelleme almış durumda.

    Daha modern tasarım, tanıdık kimlik

    Yeni L9, markanın “Star Ring” LED imzasını koruyor ancak daha kesintisiz ve üç renkli aydınlatma yapısıyla geliyor. Ön bölümde ADB Matrix farlar ve yaklaşma anında çalışan ışık animasyonları dikkat çekiyor. Gövde oranları da yeniden elden geçirilmiş; daha kısa ön burun ve uzatılmış arka bölümle daha dengeli bir profil elde edilmiş.

    Kabinde tek ekranlı dijital dönüşüm

    İç mekânda en büyük değişim ekran tarafında gerçekleşmiş. Önceki çift ekran yapısı kaldırılarak yerine 29 inçlik 6K çözünürlüklü ultra geniş bir panel yerleştirilmiş. Sistem Snapdragon 8797 Elite işlemciyle çalışıyor ve yüksek yapay zekâ işlem gücü sunuyor.

    Teknoloji seviyesi bir üst ligde

    Yeni L9’un üst versiyonunda 4 LiDAR sensörü ve özel 5 nm işlemci çifti bulunuyor. Bu yapı sayesinde şehir içi ve otoyolda gelişmiş yarı otonom sürüş (NOA) desteği sunuluyor. Ayrıca yeni “800V aktif süspansiyon” sistemi her tekerleği bağımsız kontrol ederek gövde hareketlerini neredeyse tamamen bastırıyor. Steer-by-wire direksiyon ve elektronik fren sistemi de ilk kez bu modelde yer alıyor.

    Performans ve şarj verileri

    Li Auto L9, 1.5 litrelik menzil uzatıcı motor ve çift elektrik motorlu yapısıyla toplam 563 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 4.9 saniye olan büyük SUV; 72.7 kWsa batarya ile 420 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Menzil uzatıcı motor sayesinde toplam menzili 1650 km'ye kadar ulaşıyor. Batarya, 10 dakikada %10'dan %80 doluluğa ulaşıyor.

