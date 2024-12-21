13.700 dolarlık Chery iCar V23 | Volkswagen ID.7 Türkiye'de! - DH Oto Gündem

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Volkswagen ID.7 Türkiye fiyatı, Chery iCar V23 detayları ve TOGG'un satış durumu! Elektrikli otomobil dünyasındaki en sıcak gelişmeleri masaya yatırdık. Oto Gündem'in yeni bölümünü kaçırmayın.

Programımızın bu haftaki bölümünde Çin'de satışa sunulan elektrikli Chery iCar V23, Volkswagen ID.7'nin Türkiye fiyatı, "Togg satılacak mı?" sorusunun yanıtı ve CATL'in batarya değişim hizmeti için geliştirdiği yeni bataryaları gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

02:04 - Chery iCar V23

18:53 - Volkswagen ID.7 Türkiye fiyatı

28:16 - Togg satılacak mı?

36:17 - CATL'in yeni bataryaları

45:38 - BYD'nin en ucuz modeli Avrupa'da görüntülendi

50:11 - Jaecoo 7 PHEV Türkiye'ye gelecek mi?

52:43 - Formula 1 son gelişmeler

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