13.700 dolarlık Chery iCar V23 | Volkswagen ID.7 Türkiye'de! - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Çin'de satışa sunulan elektrikli Chery iCar V23, Volkswagen ID.7'nin Türkiye fiyatı, "Togg satılacak mı?" sorusunun yanıtı ve CATL'in batarya değişim hizmeti için geliştirdiği yeni bataryaları gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
02:04 - Chery iCar V23
18:53 - Volkswagen ID.7 Türkiye fiyatı
28:16 - Togg satılacak mı?
36:17 - CATL'in yeni bataryaları
45:38 - BYD'nin en ucuz modeli Avrupa'da görüntülendi
50:11 - Jaecoo 7 PHEV Türkiye'ye gelecek mi?
52:43 - Formula 1 son gelişmeler