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    SsangYong'dan elektrikli pickup! Yeni Model Y SR fiyatı değişmedi - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde SsangYong'un (KGM) yeni elektrikli pickup modelini, Avrupa'da siparişe açılan yeni Model Y SR'ı, Xiaomi YU7'nin menzilini ve araç muayene ihalesini konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde SsangYong'un (KGM) yeni elektrikli pickup modelini, Avrupa'da siparişe açılan yeni Model Y SR'ı, Xiaomi YU7'nin menzilini ve araç muayene ihalesini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:38 - Yeni Model Y SR Avrupa fiyatı değişmedi

    04:56 - Xiaomi YU7 ne kadar menzil sunacak?

    09:18 - SsangYong (KGM) Musso EV tanıtıldı

    13:47 - Araç muayene istasyonları için yeni ihale yapılacak

    21:05 - Yeni Kia EV4 tasarımı ortaya çıktı

    25:51 - Anadolu Isuzu, Big.e üretimine başladı

    29:56 - Kapanış

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