SsangYong'dan elektrikli pickup! Yeni Model Y SR fiyatı değişmedi - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde SsangYong'un (KGM) yeni elektrikli pickup modelini, Avrupa'da siparişe açılan yeni Model Y SR'ı, Xiaomi YU7'nin menzilini ve araç muayene ihalesini konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde SsangYong'un (KGM) yeni elektrikli pickup modelini, Avrupa'da siparişe açılan yeni Model Y SR'ı, Xiaomi YU7'nin menzilini ve araç muayene ihalesini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:38 - Yeni Model Y SR Avrupa fiyatı değişmedi

04:56 - Xiaomi YU7 ne kadar menzil sunacak?

09:18 - SsangYong (KGM) Musso EV tanıtıldı

13:47 - Araç muayene istasyonları için yeni ihale yapılacak

21:05 - Yeni Kia EV4 tasarımı ortaya çıktı

25:51 - Anadolu Isuzu, Big.e üretimine başladı

29:56 - Kapanış

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