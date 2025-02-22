SsangYong'dan elektrikli pickup! Yeni Model Y SR fiyatı değişmedi - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde SsangYong'un (KGM) yeni elektrikli pickup modelini, Avrupa'da siparişe açılan yeni Model Y SR'ı, Xiaomi YU7'nin menzilini ve araç muayene ihalesini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:38 - Yeni Model Y SR Avrupa fiyatı değişmedi
04:56 - Xiaomi YU7 ne kadar menzil sunacak?
09:18 - SsangYong (KGM) Musso EV tanıtıldı
13:47 - Araç muayene istasyonları için yeni ihale yapılacak
21:05 - Yeni Kia EV4 tasarımı ortaya çıktı
25:51 - Anadolu Isuzu, Big.e üretimine başladı
29:56 - Kapanış