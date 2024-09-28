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    Tesla Cybertruck uzaktan kapatıldı! Renault Rafale Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde arkasına silah yerleştirilen Cybertruck'ın uzaktan etkisiz hale getirilmesi, Türkiye'ye gelen Rafale ve Captur'un yanı sıra BYD Türkiye yatırımıyla ilgili konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde arkasına silah yerleştirilen Cybertruck'ın uzaktan etkisiz hale getirilmesi, Türkiye'ye gelen Rafale ve Captur'un yanı sıra BYD'nin Türkiye yatırımıyla ilgili son duruma ilişkin kulis bilgileri ve olası Togg-GAC iş birliği gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:51 - Arkasına silah yerleştirilen Cybertruck uzaktan kapatıldı

    18:03 - Volkswagen ID. Buzz Ekim ayında Türkiye'ye geliyor

    25:57 - Yeni Renault Rafale Türkiye'de

    34:47 - Makyajlı Renault Captur Türkiye'de

    39:39 - BYD Türkiye yatırımıyla alakalı son durum

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