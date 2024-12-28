Engellilerin ÖTV'siz araç alımında büyük değişiklik! - DH Oto Gündem

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Engellilere ÖTV'siz araç alımında büyük değişiklikler! 10 yıl satamama kuralı ve %40 yerli üretim şartı geldi. Bu düzenlemeler ne anlama geliyor, kimleri nasıl etkileyecek? Detaylar videoda!

Programımızın bu haftaki bölümünde ÖTV'siz araç alımındaki yeni şartları, CATL'in 120 km/s hızda çarpışmaya dayanabilen elektrikli araç şasisi, Togg'un batarya tedarikçisi Farasis'le ilgili son gelişmeleri ve BYD'nin Brezilya fabrikasındaki kölelik benzeri çalışma şartları gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:33 - ÖTV'siz araç alımında yeni şartlar

14:00 - 6 ay ve 6 bin km kuralı uzatıldı

20:25 - CATL'in 120 km/s hızda çarpışmaya dayanıklı şasisi Bedrock

27:42 - BYD'nin Brezilya'daki fabrika inşaatında "kölelik" benzeri çalışma şartları

34:15 - Togg'un batarya tedarikçisi Farasis, katı hal pillerde gelişme kaydetti

42:38 - Nissan ve Honda birleşmesi

54:51 - Kapanış

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