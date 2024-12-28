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    Engellilerin ÖTV'siz araç alımında büyük değişiklik! - DH Oto Gündem

    Engellilere ÖTV'siz araç alımında büyük değişiklikler! 10 yıl satamama kuralı ve %40 yerli üretim şartı geldi. Bu düzenlemeler ne anlama geliyor, kimleri nasıl etkileyecek? Detaylar videoda!

    Programımızın bu haftaki bölümünde ÖTV'siz araç alımındaki yeni şartları, CATL'in 120 km/s hızda çarpışmaya dayanabilen elektrikli araç şasisi, Togg'un batarya tedarikçisi Farasis'le ilgili son gelişmeleri ve BYD'nin Brezilya fabrikasındaki kölelik benzeri çalışma şartları gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    01:33 - ÖTV'siz araç alımında yeni şartlar

    14:00 - 6 ay ve 6 bin km kuralı uzatıldı

    20:25 - CATL'in 120 km/s hızda çarpışmaya dayanıklı şasisi Bedrock

    27:42 - BYD'nin Brezilya'daki fabrika inşaatında "kölelik" benzeri çalışma şartları

    34:15 - Togg'un batarya tedarikçisi Farasis, katı hal pillerde gelişme kaydetti

    42:38 - Nissan ve Honda birleşmesi

    54:51 - Kapanış

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