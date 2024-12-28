Engellilerin ÖTV'siz araç alımında büyük değişiklik! - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde ÖTV'siz araç alımındaki yeni şartları, CATL'in 120 km/s hızda çarpışmaya dayanabilen elektrikli araç şasisi, Togg'un batarya tedarikçisi Farasis'le ilgili son gelişmeleri ve BYD'nin Brezilya fabrikasındaki kölelik benzeri çalışma şartları gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:33 - ÖTV'siz araç alımında yeni şartlar
14:00 - 6 ay ve 6 bin km kuralı uzatıldı
20:25 - CATL'in 120 km/s hızda çarpışmaya dayanıklı şasisi Bedrock
27:42 - BYD'nin Brezilya'daki fabrika inşaatında "kölelik" benzeri çalışma şartları
34:15 - Togg'un batarya tedarikçisi Farasis, katı hal pillerde gelişme kaydetti
42:38 - Nissan ve Honda birleşmesi
54:51 - Kapanış