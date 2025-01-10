Yenilenen Tesla Model Y (Juniper) karşınızda! Neler değişti?

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Juniper kod adıyla geliştirilen yeni Tesla Model Y Çin'de ve Avustralya'da siparişe açıldı. Peki ilk gelen bilgilere göre Model Y Juniper ile neler değişti? Beklenen özellikler geldi mi?

Tesla Model Y makyajlandı. Juniper kod adıyla geliştirilen model artık Cybercab stili ön-arka aydınlatmalara kavuştu. Ayrıca ön tamponda yeni bir kamera bulunuyor. İç mekanda ise havalandırmalı ön koltuklar, daha geniş koltuk başlıkları, ambiyans aydınlatma, 15,4 inç multimedya ekranı, elektrikli katlanır arka koltuklar, eller serbest bagaj kapağı ve 8 inç arka ekran bulunuyor.

Yeni Model Y'nin ön kaputu elektrikli olarak açılıyor. Yeni akustik camlar ve tekerleklerde yapılan güncellemeler ile daha sessiz bir yolculuk vadeden modelin süspansiyonları da yumuşatılmış. İçerideki malzeme kalitesi de iyileştirilmiş. Ayrıca, kullanılan yeni modem sayesinde otomobildeki bağlantı hızının da artırıldığı ifade ediliyor.

Yeni tasarım sayesinde hava sürtünme katsayısı 0.22 Cd'ye düşen otomobilin standart menzilli versiyonu CATL imzalı 62,5 kWsa'lik LFP batarya (eskisinde 60 kWsa) ile %4-5 daha uzun menzil vadediyor. Uzun menzilli seçenekte ise LG tarafından üretilen 78,4 kWsa'lik NMC batarya görev yapıyor.

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:47 - Gövde tasarımı

07:24 - İç tasarım

14:45 - Motor, batarya ve menzil

23:22 - Kapanış

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